Playtronica: poznaj świat dźwięków

Dotknij i słuchaj – korzystając z TouchMe.

Dźwiękowy gadżet TouchMe to sprzęt, który nie wymaga żadnej wiedzy muzycznej, za to oferuje bogaty świat brzmień. Urządzenie marki Playtronica to kontroler MIDI, który działa poprzez dotyk. Generowane dźwięki zależne są od tego, jakiej powierzchni aktualnie dotykamy kabelkiem. Od obszaru i intensywności nacisku zależą powstające nuty.

Brzmienie dźwięku wydobywającego się z urządzenia po przyłożeniu go do wybranej powierzchni można modyfikować. Zmianą podlegają skala muzyczna i bas. Dzięki temu zabiegowi można nagrywać sekwencje muzyczne, wykorzystując np. tylko kontroler i nasze ciało.

Dwa klipsy i setki godzin zabawy

TouchMe można podłączyć do wszystkiego, co przewodzi prąd. Nawet do wody. W zestawie znajdują się dwa specjalne klipsy pozwalające generować dźwięki z niemal każdego elementu. Chcesz usłyszeć, jak brzmi kiełbaska? Proszę bardzo. A może ciekawi cię, jakie melodie powstaną, kiedy przyłożysz klips do liści ulubionej roślinki? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby to sprawdzić.

Po podłączeniu TouchMe do komputera za pomocą kabelka USB i uruchomieniu oprogramowania w przeglądarce Chrome rozpoczyna się zabawa.

TouchMe pozwalaj tworzyć cuda. Na filmiku przykład zabawy z gadżetem:

fot. Playtronica