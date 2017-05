Plextor M8Se – wydajne dyski SSD w trzech wersjach

Dyski M8Se to seria nośników SSD wykorzystująca interfejs PCIe 3.0x4 oraz protokół NVMe. Pozwoliło to osiągnąć parametry zapisu i odczytu zdecydowanie wyższe, niż w przypadku tradycyjnych dysków SSD z interfejsem SATA - nawet do 2450 MB/s i 1000 MB/s podczas sekwencyjnego odczytu i zapisu. Parametry losowego odczytu i zapisu wynoszą odpowiednio 210000 IOPS i 175000 IOPS. Dyski wyposażono w pamięć TLC NAND dostarczoną przez firmę Toshiba. Za wydajność operacji, a także bezpieczeństwo i spójność danych odpowiadają sterownik układów scalonych, technologia poprawiania błędów kodu LDPC oraz PlexNitro - autorski system przyśpieszający zapis danych.

Dyski Plextor M8Se są oferowane w trzech wariantach, które różnią się między sobą możliwościami wykorzystania. Plextor M8SeG to dysk M.2 w formacie 2280 obudowany niebiesko-czarnym radiatorem, którego zadaniem jest odprowadzanie ciepła wytwarzającego się podczas przesyłania danych. Takie rozwiązanie pozwala zapewnić najwyższą wydajność pracy nawet przy maksymalnym obciążeniu. Plextor M8SeGN to nośnik M.2 w formacie 2280 bez radiatora. Dzięki temu, możliwe jest jego wykorzystanie w smukłych ultrabookach.

Plextor M8SeY jest dyskiem SSD zamkniętym w obudowie w formacie HHHL, kompatybilnym ze slotem PCI-express. Pozwoli to wykorzystać nowoczesny i szybki dysk w starszych płytach głównych, które nie dysponują złączem M.2. Dodatkowo, Plextor M8SeY został wyposażony w radiator odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła, a przy tym nadający urządzeniu unikalny wygląd. W obudowie znajdują się również diody LED, które w efektowny sposób sygnalizują pracę dysku.

Nośniki M8Se są dostępne w wariantach 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Sugerowane ceny detaliczne dla modelu M8SeG wynoszą odpowiednio 418 zł, 634 zł, 1147 zł oraz 1964 zł.