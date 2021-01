Po 4G na Księżyc

Zasięg za 14 mln dolarów

Amerykańska agencja kosmiczna NASA nawiązała współpracę z firmą Nokia, która ma założyć na Srebrnym Globie sieć łączności 4G. Umożliwi ona komunikowanie się ze sobą członkom misji załogowych. Kontrakt opiewa na ponad 14 mln dolarów. Dzięki temu projektowi na Księżycu może być łatwiej o zasięg 4G niż w wielu miejscach na świecie.

Wciąż w zasięgu 2G oraz 3G

Z danych firmy Strategy Analytics wynika, że na naszej planecie są miejsca, w których wciąż nie ma dostępu do szybkiego internetu. Przestarzała już łączność 2G jest wciąż popularna, ponieważ ma do niej (oraz do 3G) dostęp ponad 40 proc. mieszkańców świata. Nawet w Wielkiej Brytanii mogą być problemy z zasięgiem 4G, o czym świadczy raport Connected Nations brytyjskiego regulatora Ofcom. Czytamy w nim, że sporo brytyjskich miast nadal nie ma pełnego zasięgu od czterech brytyjskich operatorów komórkowych: EE, O2, Three i Vodafone. Spośród 650 obszarów, tylko 24 % miało pełny dostęp do 4G we wszystkich tych czterech sieciach.

fot. Yassay – Pixabay