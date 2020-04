Po aktualizacji Ubuntu i Minta czas na Fedorę

Kolejna poprawiona dystrybucja systemu Linux

Niedawno wspominaliśmy o aktualizacji uwielbianego przez wielu użytkowników Minta, a teraz przyszedł czas na Fedorę. Mimo mniejszej popularności niż Ubuntu czy Mint Fedora wciąż ma spore grono zwolenników. W najnowszej odsłonie, czyli wersji 32, powinna spotkać się z jeszcze większym zainteresowaniem. Wyposażono ją bowiem w najnowsze jądro Linuksa oraz najnowszą wersję środowiska GNOME.

Linuksowa dystrybucja nie przestaje cieszyć – każda kolejna aktualizacja zachęca do przesiadki na jeden z systemów firmy. Szczególnie profesjonaliści powinni docenić to, co serwuje Linux w Fedorze 32.

Dobrze się nosi

W nowej edycji wykorzystano środowisko graficzne GNOME 3.36, które zawitało do systemu pół roku po wydaniu ostatniej wersji (Saloniki). „Gresik", bo taką ksywę otrzymała nowa edycja GNOME, to aż 24 tys. pozytywnych zmian. Zarówno w działaniu, jak i wyglądzie.

Modyfikacje objęły m.in. kwestie estetyczne, takie jak przeprojektowany ekran blokady, ale przede wszystkim zwiększenie kontroli nad systemem. Pojawiły się opcje „nie przeszkadzać", niwelujące wyskakujące powiadomienia, czy „automatyczne wykrywanie sieci", jak również aktualizacje prowadzone tak, by zużywać jak najmniej danych.

Kluczowe jest wykorzystanie w Fedorze 32 najnowszego jądra Linux 5.6. Łączy się to z pełną obsługą standardu USB4 oraz wdrożeniem WireGuarda. Poza tym system zyskał wsparcie dla najnowszych podzespołów oraz nowy sterownik chłodzenia procesora, zwiększoną wydajność EXT4 i FS-VERITY, a także obsługę Intel Virtual Bus.

Poza tymi filarami Fedora 32 to także najnowsze narzędzia: Python 3.8, Ruby 2.7 i aplikacje: pełny pakiet LibreOffice oraz Firefox.

Bierz i mierz

Użytkownicy Fedory 31 mogą już z powodzeniem zaktualizować swój system do najnowszej wersji. Po pierwszych przymiarkach szybko można poczuć się wygodnie w nowym „kapeluszu". Aktualizacja Fedory to standardowe przejście do terminalu i wpisywanie kolejno: sudo dnf upgrade--refresh, sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade, sudo dnf system-upgrade download--releasever=32, sudo dnf system-upgrade reboot. Komputer zostanie zrestartowany, a po ponownym uruchomieniu będzie działał już w nowej wersji.

Chętni mogą pobrać i przetestować Fedorę 32 – jest do ściągnięcia ze strony getfedora. Wystarczy wybrać pobieranie instalatora. Dodatkowo nowa wersja będzie domyślnie instalowana na laptopach Lenovo ThinkPad X1, P1 oraz P53.

fot. Clem Inojeghuo