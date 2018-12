Podkładka chłodząca Zalman NS2000

Podkładka może pracować z naprawdę dużymi komputerami. Pozwala ona na stworzenie dobrze zaplanowanego stanowiska pracy, a to za sprawą kilku przemyślanych rozwiązań.

Przede wszystkim mamy do dyspozycji 4-stopniową regulację nachylenia i wysokości. Dzięki temu łatwiej dopasować ekran komputera w taki sposób, by (zgodnie z zasadami ergonomii) górna krawędź wyświetlacza znalazła się na poziomie naszych oczu. ZM-NS2000 posiada także wbudowany hub USB, co sprawia, że porty najpopularniejszego interfejsu mamy zawsze pod ręką. Tym samym, można do samej podstawki podłączyć stałe elementy wyposażenia biurka (mysz, klawiaturę, drukarkę), wpinając do samego laptopa tylko jeden kabel USB. Warto dodać, że Zalman zaprojektował ZM-NS2000 w taki sposób, by odpowiednie poukładanie przewodów nie stanowiło problemu. Urządzenie posiada system zarządzania kablami, co pozwala zachować porządek na biurku.

W jaki sposób Zalman ZM-NS2000 chłodzi laptopa? Zamontowany w podkładce 200-milimetrowy wentylator obraca się z prędkością od 470 do 610 obrotów na minutę. Prędkość tę można regulować za pomocą umieszczonego na podsawce pokrętła. Chłodne powietrze zasysane jest od spodu i wdmuchiwane na spód laptopa, gdzie na ogół znajdują się otwory wentylacyjne. W ten sposób zwiększony jest przepływ powietrza i komputer od razu staje się nieco chłodniejszy.

Cena podstawki chłodzącej Zalman ZM-NS2000 to około 109 zł.