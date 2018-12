Podłącz mysz i klawiaturę do konsoli z Genesis

Liczba zastosowań konsol do gier stale rośnie. Starsze generacje potrafiły niewiele więcej niż tylko uruchomienie gier z włożonej do nich płyty. Obecnie to multimedialne, wielofunkcyjne stacje domowej rozrywki, podłączone do Internetu, korzystające z serwisów VoD i dodatkowych programów. Chociaż przystosowane do obsługi padem, programy będące częścią oprogramowania współczesnych konsol całkiem dobrze współpracują z klawiaturą i myszą. Doskonały przykład, jeden z wielu, to chociażby przeglądarka internetowa. Wpisywanie adresów za pomocą klawiatury ekranowej jest dalekie od wygodnego.

Podłączenie klawiatury i myszy jednocześnie do konsoli sprawia, że w wielu zadaniach konsoli używa się niczym komputera PC. Nie bez znaczenia pozostaje też znacznie większa precyzja oferowana przez mysz, co może skutkować większą skutecznością w grach. By podłączyć obydwa urządzenia peryferyjne na raz potrzeba jednak specjalnego adaptera, takiego jak Genesis Tin 200.

Niepozorny adapter działa natychmiast po podłączeniu i nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Genesis Tin 200 posiada szybki czas reakcji, nie utrudniając rozgrywki. Adapter działa z konsolami PlayStation 3, Play Station 4, Xbox One, a nawet Nintendo Switch. Obudowa urządzenia została wykonana z metalu, więc jego wytrzymałość na uszkodzenia jest dość duża. Teraz użytkownicy konsol mogą szybko i łatwo skorzystać z precyzji sterowania rodem z komputerów osobistych.

Adapter Genesis Tin 200 wyceniono na kwotę 99 zł.