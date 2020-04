Podrobiony odcisk palca umożliwi włamanie

Uwierzytelnianie odciskiem palca nie jest całkowicie bezpieczne.

W początkach naszego stulecia szyfrowanie dostępu liniami papilarnymi wydawało się domeną filmów fantastycznych i najpilniej strzeżonych miejsc w najbogatszych krajach. Wszystko zmieniło się 7 lat temu, gdy Apple wprowadził do modelu iPhone'a 5S funkcję TouchID – uwierzytelnienie za pomocą odcisku palca. Okazało się jednak, że takie utrudnienie to dla hakerów bułka z masłem: w 2 doby po prezentacji przestępcy wiedzieli, jak obejść to zabezpieczenie.

Włamać się łatwo

Od tamtego czasu technologia stała się jednak bardziej doskonała. Ponieważ każdy człowiek ma niepowtarzalne linie papilarne, tego rodzaju zabezpieczenie zyskiwało na popularności. Odciski palców chronią dostęp do smartfonów, komputerów, przenośnych dysków itp. Badacze z grupy bezpieczeństwa Talos firmy Cisco udowodnili jednak, że obejście takiego biometrycznego zamka jest łatwe. Wystarczy fałszywy odcisk.

Laboranci spędzili blisko 2 tys. godzin na testowaniu uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych urządzeń oferowanych przez największych producentów sprzętu elektronicznego: Samsunga, Apple'a, Huaweia, Microsoft i innych. Wyniki są zatrważające. Na 20 prób włamania przy wykorzystaniu sfałszowanego odcisku palca aż 17 kończyło się sukcesem.

Fałszerstwo nie takie proste

O ile jednak włamanie za pomocą falsyfikatu nie sprawia problemów, o tyle wykonanie fałszywego odcisku jest już bardzo trudne. Pracownicy Cisco, zanim przystąpili do prób łamania zabezpieczeń, najpierw przez kilka miesięcy tworzyli makiety linii papilarnych. Uzyskanie czystego odcisku palca, tak by móc go potem wykorzystać do włamania, nie jest w zasadzie dostępne dla drobnego rzezimieszka. Wymaga bowiem wykorzystania specjalistycznego sprzętu, cierpliwości i masy pieniędzy.

Nawet jeśli ofiara zostawi idealny ślad na szkle, to uzyskanie z niego obrazu 3D i odpowiedniego wydruku wymaga wiele zachodu i specjalistycznej wiedzy. Wniosek z tego jest taki, że zwykły zjadacz chleba nie powinien się obawiać o swoje dane, jeśli zgubi telefon lub zostanie mu skradziony laptop. Natomiast politycy czy tuzy finansjery nie powinni korzystać z zabezpieczania urządzeń tylko za pomocą odcisków palców.

fot. TheDigitalWay – Pixabay