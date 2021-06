Podsumowanie Gra Paczki 3

263 692 zł zebrane w 70 godzin to wynik trzeciej odsłony charytatywnego streamu Gra Paczka. W akcję zaangażowało się ponad 60 najpopularniejszych w Polsce graczy. Zebrane pieniądze pomogą w organizacji mądrej pomocy, która trafi do potrzebujących w nadchodzącej edycji Szlachetnej Paczki.

Akcja trwała 70 godzin. Polscy gracze po raz kolejny pokazali wielkie serca, zachęcając fanów do wsparcia Szlachetnej Paczki. Na kwotę 263 692 zł złożyło się aż 5366 wpłat, a wszystkie relacje oglądało 286 217 widzów przy ponad 823 tys. wyświetleń streamu na żywo.

– Bardzo, bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję, że zdecydowaliście się swój talent wykorzystać w taki sposób. Jeśli ktoś dzisiaj będzie mnie pytał, co to jest Gra Paczka, to ja mam prostą odpowiedź: to jest opowieść o ludziach z wielkim talentem i wielkim sercem, którzy chcą, żeby na świecie było mniej cierpienia – mówił ze studia w siedzibie Szlachetnej Paczki Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA, organizatora zarówno Paczki, jak i jej charytatywnego streamu. Transmisje na żywo prowadzone z biura Szlachetnej Paczki były jedną z nowości podczas tegorocznej edycji Gra Paczki 3.

W tę edycję Gra Paczki zaangażowało się ponad 60 najbardziej znanych w Polsce streamerów. Dla potrzebujących grali: AlbanPL, Aleks Makowski, Anianiania, Ayanoo, Baniak, Bonkol, Bonnguś, Brunecia, CTSG, CzugA, Demonidias, Diger, Dreuu, Druvik, Enno, Grzegorz Rycko, Guliasz, HighStyled, JustThePhil, Kaluch, Karolek, KromkaChleba, kycu, Lariss, Lucek, Łosiu, Madien, Magnus, Makin, MalaPolka, Miniuwa, Mordora, Nexos, Niklaus, Nitek, Ospanno, Patryk Krutyj, PC by TQ, reachagalaxy, RealMrQ, Seto, Sheo, SirMisiek, Slayproxx, SouShibo, Szczurkowski, SzejkTiVi, wiciu_ck, Włodek Markowicz, xEmtek i Yuuhi.

Podczas wydarzenia odbyło się 88 konkursów, w których do wygrania było ponad 450 nagród o łącznej wartości przekraczającej 100 tys. złotych. Było to możliwe dzięki wsparciu partnerów głównych akcji: firmy GIGABYTE, właściciela marki AORUS, oraz firmy E.Wedel, a także partnerów produktowych – All In! Games, CD PROJEKT RED, Genesis, MSI, Pro-gamer, Razer oraz SPC Gear.

W stream zaangażowały się agencje Fantasyexpo, Gameset (grupa LTTM) oraz JaRock. Patronat medialny nad Gra Paczką 3 objęli CD-Action, Esport Now, PC Format i GRYonline.pl.

We wszystkich trzech edycjach Gra Paczki dzięki zaangażowaniu znanych streamerów i ich społeczności, przedstawicieli branży technologicznej oraz tysięcy widzów, udało się zebrać niemal milion złotych. Dzięki temu tylko w ubiegłym roku Szlachetna Paczka pomogła 14 016 rodzinom.

Środki zebrane w tej edycji Gra Paczki pozwolą dotrzeć do miejsc i osób, do których Szlachetna Paczka jeszcze nie dotarła. Już teraz planowane są kolejne odsłony charytatywnego streamu.



Wciąż możesz pomóc tym, którzy potrzebują tego najbardziej – wejdź na stronę www.grapaczka.pl.