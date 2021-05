Podszywanie się pod Elona Muska dochodową formą oszustwa

Nazywam się Musk, Elon Musk

Kiedyś popularne było oszustwo „na wnuczka", zaś dziś prawdziwym hitem wśród przestępców jest metoda „na Elona Muska". Badacze zajmujący się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa ustalili, że w ciągu ostatniego pół roku oszuści podający się w sieci za szefa Tesli wyłudzili łącznie 2 miliony dolarów w kryptowalutach. Przestępcy korzystali z dużego w ostatnim czasie entuzjazmu wzbudzanego przez cyfrowe aktywa. Elon Musk powszechnie kojarzy się z tym zjawiskiem, m.in. za sprawą postów na temat dogecoina i bitcoina.

Cyfrowa maska

Amerykańska Federalna Komisja Handlu otrzymała od października 2020 roku ponad 7000 skarg od osób, które padły ofiarą oszustw związanych z kryptowalutami. Łącznie wyłudzono od nich około 80 milionów dolarów. Jak widać, korzystanie z wizerunku Elona Muska odpowiada więc jedynie za około 2% wszystkich oszustw. Z drugiej strony częstotliwość korzystania z tej metody wzrosła w porównaniu z zeszłym rokiem o prawie 1000%.

Schemat działania jest zawsze taki sam. Osoba udająca szefa Tesli reklamuje na forach biznesowych lub odpowiednio spreparowanym koncie na Twitterze nowe usługi służące do inwestowania. W praktyce są to serwisy mające przechwycić dane logowania do prawdziwych portfeli z kryptowalutą. Wiadomości takie często są umieszczane w komentarzach pod postami prawdziwego Elona Muska. Identyczne zdjęcie i podobna nazwa użytkownika potrafią uśpić czujność niektórych osób.

Rozsądek bronią

Pomimo tego, że Twitter od dawna walczy z fałszywymi kontami, przestępcy wciąż umieją działać w sposób niedostrzegalny dla moderatorów. Popularne jest też udawanie innych osób publicznych, takich jak Joe Biden, Barack Obama czy Kanye West. Jak pokazały statystyki, najbardziej podatni na oszustwa tego typu okazali się przedstawiciele grupy wiekowej 20-49 lat.

By zmniejszyć skalę przestępczości Federalna Komisja Handlu podała kilka wskazówek, pozwalających rozpoznać oszustów na pierwszy rzut oka. Naszą uwagę powinny zwracać prośby o dane osobowe, propozycja zwrotu pieniędzy w gotówce lub kryptowalucie, a wreszcie darmowe bonusy. Warto też dokładnie sprawdzić nazwę użytkownika i porównać ją z nazwą w profilu prawdziwej osoby.

fot. Pixabay