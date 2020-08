Pojawi się limitowana edycja iPhone'a 12 Pro

Kosmiczna koncepcja

Wiele już wiemy na temat specyfikacji iPhone'a 12 Pro, jednak ostateczny projekt nadal pozostaje nieujawniony. Zaprezentowana została jednak wersja zaprojektowana przez rosyjską firmę Caviar, która specjalizuje się w przygotowywaniu ekskluzywnych limitowanych edycji aparatów z wyższej półki. Tym razem wybór Caviar padł na kosmos, a dokładniej firma zainspirowała się misją Elona Muska, w której ekscentryczny milioner chce skolonizować Marsa. Projekt wizualny najnowszego iPhone'a został nazwany "Musk be on Mars" i wyróżnia się kosmicznymi elementami. Let's Go Digital opublikowało limitowaną edycję sprzętu Apple'a w wydaniu marki Caviar.

Musk be on Mars

Filozofia Elona Muska zainspirowała projektantów marki Caviar. Obmyślony został slogan "Musk be on Mars", który wyryto na pleckach aparatu. Pod motto limitowanej edycji jest również umieszczony odręczny podpis Muska, a pod nim pełne imię i nazwisko milionera.

Caviar zdecydował się również na atrakcyjny relief z tyłu iPhone'a, pokazujący start rakiety SpaceX Dragon. To, co sprawia, że ​​ten iPhone 12 Pro Concept jest naprawdę wyjątkowy to fakt, że Caviar umieścił niewielką część prawdziwego statku kosmicznego Dragon z tyłu smartfona. Fragment statku kosmicznego jest zintegrowany z reliefem, na którym rakieta opuszcza ziemię i startuje w kosmos.

Nie tylko wizualia

Inną ciekawostką w kwestii tej publikacji pokazującej limitowaną edycję iPhone'a 12 jest fakt, że widać na niej system aparatów, jaki najwyraźniej będzie umieszczony w nadchodzącym sprzęcie Apple'a. Koncepcyjny smartfon Caviar pokazuje odnowiony system aparatów w porównaniu do iPhone'a 11 Pro. Prawdziwy smartfon z limitowanej edycji będzie miał identyczny wygląd jak iPhone 12 Pro – to urządzenie jest ostatecznie używane jako podstawa do późniejszego dostosowania tylnej części, nie ma więc pewności co do tego, czy aparaty będą wyglądały dokładnie w ten sposób.

Smartfon Caviar iPhone 12 Pro jest wykonany z tytanu, relief jest naniesiony na metal techniką grawerowania laserowego. Każde urządzenie posiada również unikalny numer. Caviar wyprodukuje tylko 19 sztuj tego specjalnego iPhone'a z limitowanej edycji. Do każdego modelu zostanie dołączone specjalnie zaprojektowane skórzane etui.

fot. Let's Go Digital