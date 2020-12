Pojawił się nowy trop w sprawie RTX 3080 Ti

Tajemniczy wpis

Choć Nvidia wciąż boryka się z problemami związanymi z dostępnością kart, wciąż pracuje nad kolejnymi modelami z serii RTX 3000. Nowym wariantem ma być model 3080 Ti, który pod względem wydajności uplasuje się tuż za najdroższym 3090.

Informacje na temat kolejnego modelu znaleziono w nowych sterownikach OEM dla komputerów HP, gdzie pojawił się identyfikator kodowy nowej, niewidzianej do tej pory konstrukcji. Co prawda nie wskazuje on jednoznacznie na 3080 Ti, ale dokładne oznaczenie kodowe to NVIDIA_DEV.2205. Dla porównania, wersje 3080 i 3090 mają tam symbole 2206 i 2204. Sugeruje to powstanie GPU znajdującego się pomiędzy wymienionymi układami.

Nieco słabsza od lidera

Specyfikacja ma być zbliżona do 3090; karta prawdopodobnie będzie miała jednak nieco mniej pamięci – najprawdopodobniej 20 GB zamiast 24 GB. Sterownik, niestety, nie mówi nic konkretnego na temat specjalizacji. Prawdopodobna data premiery to pierwszy kwartał 2021 roku, a GPU ma kosztować 1000 dolarów (ok. 3700 zł).

