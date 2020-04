Pojawiły się nowe pogłoski o modelu Galaxy Fold 2

Firmy z branży IT nie ustają w produkcji nowych gadżetów.

Choć sprzedaż telefonów spadła o 38% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, to giganci nie zawieszają premier kolejnych modeli. Wciąż pojawiają się nowe informacje o parametrach spodziewanych aparatów. Jednym z nich ma być Galaxy Fold 2.

Co w środku?

Trzeci składany smartfon po Foldzie i Z Flip ma przyjąć podobną formę co oryginał. Początkowo spekulowano, że telefon może mieć większy ekran zewnętrzny, ale najprawdopodobniej w kwestii wyglądu czeka nas tylko lekka kosmetyka. Prawdopodobnie urządzenie doczeka się rysika. W pierwszej generacji na przeszkodzie stała delikatna powłoka wyświetlacza.

Mówi się też o tym, że jeden z wyświetlaczy (najprawdopodobniej główny) miałby być odświeżany z częstotliwością 120 Hz, a mniejszy – 60 Hz. Większy ekran ma mieć przekątną 7,59 cala i rozdzielczość 2213x1689, mniejszy natomiast 6,23 cala i rozdzielczość 2267x819.

Łączność 5G

Prawdopodobne parametry aparatu to 10 Mpx w przypadku kamery do selfie, na pleckach znajdą się natomiast trzy obiektywy: 64 Mpx, 12 Mpx i 12 Mpx. Telefon ma być dostępny w wariantach z 256 i 512 GB pamięci, a na pokładzie znajdzie się Snapdragon 865 lub 865 Plus, co zapewni wsparcie dla technologii 5G.

fot. Samsung (pierwsza generacja)