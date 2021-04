Pojawiły się zdjęcia nowego bezlusterkowego Canona EOS R3

Nagły zwrot akcji

W internecie ukazały się w tym tygodniu zdjęcia korpusu nowego aparatu Canona dla profesjonalistów. Nieco zaskakujące jest to, że mowa tu o modelu R3, podczas gdy wszyscy spodziewali się usłyszeć więcej na temat wersji R1. Przecieki na jej temat pojawiały się regularnie od dłuższego czasu.

Nie wiemy jeszcze, czy producent zmienił nazewnictwo, ale najprawdopodobniej będą to po prostu dwa różne korpusy o nieco innym przeznaczeniu. Aparat ma być konkurentem zapowiedzianego w zeszłym miesiącu bezlusterkowca zaprojektowanego przez firmę Nikon.

Szybki kontra dokładniejszy?

EOS R3 wciąż dopiero powstaje, a zatem nie poznaliśmy wielu szczegółów dotyczących specyfikacji. Wiemy jednak, że w korpusie znajdzie się nowy, pełnoklatkowy przetwornik CMOS 35 mm z tylnym oświetleniem. Elektroniczna migawka oraz procesor obrazu mają umożliwić zapisywanie obrazów z prędkością 30 klatek na sekundę – EOS R3 będzie zatem bardzo szybki.

Z tego względu pojawiły się spekulacje, że R3 będzie mieć nieco gorszą matrycę od R1 (w przypadku tego aparatu spodziewana rozdzielczość to nawet 85 Mpix), ale zrekompensuje to większa prędkość działania. Przecieki sugerują bowiem, że R1 wykona w trybie seryjnym „tylko” 20 zdjęć na sekundę. EOS R3 ma też korzystać z algorytmów uczenia maszynowego do lepszego rozpoznawania sylwetek postaci. Technologia powinna przydać się zwłaszcza osobom zajmującym się fotografią sportową.

Nie wiemy jeszcze niestety, kiedy aparat zostanie oficjalnie zaprezentowany.

fot. Canon