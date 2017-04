Polacy bardziej doceniają technologię niż inni Europejczycy

58 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez Ipsos MORI wśród polskich małych i średnich firm, rozumie, że cyfryzacja w ich przedsiębiorstwach polega na automatyzacji głównych procesów biznesowych, takich jak lepsza komunikacja i współpraca z klientami z wykorzystaniem narzędzi online (28 proc.), możliwość prowadzenia księgowości i sprawdzania stanu zapasów (26 proc.) czy analiza stanu firmy dzięki zastosowaniu aplikacji wspomagających zarządzanie firmą (25 proc.). Jedynie 50 proc. przedstawicieli europejskich MŚP utożsamia cyfryzację z automatyzacją działania firmy. 39 proc. respondentów traktuje ją jako przejście od pracy papierowej do tej z użyciem komputera. ¼ Europejczyków łączy cyfryzację z pracą zdalną. Podobną opinię potwierdziło 18 proc. Polaków.

„Rozwiązania w chmurze to podstawa każdego innowacyjnego biznesu" - podkreśla Tomasz Dorf odpowiedzialny za segment MŚP w polskim oddziale Microsoft. „Dzięki nim, dzisiaj każda firma może wykorzystywać najnowsze technologie do budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Chmura wspiera też jakość pracy w najlepszych firmach poprzez bardziej mobilne i wydajne narzędzia pracy, co podkreślają sami pracownicy. To już pewien standard, do którego wielu przywykło i nie wyobraża sobie powrotu do poprzednich rozwiązań".

86 proc. przedstawicieli polskich małych i średnich firm potwierdza, że technologie informatyczne pozwalają zaoszczędzić czas w pracy. Odsetek ten rośnie do 94 proc. w przypadku przedstawicieli sektora usług biznesowych, 90 proc. w przypadku usług finansowych i telekomunikacyjnych oraz 89 proc. w przypadku handlu detalicznego.

81 proc. respondentów wskazało, że technologie - w samodzielnie wybranym czasie dnia - dają większą elastyczność pracy z dowolnego miejsca i urządzenia. Co ciekawe, niemal ¾ respondentów przyznaje, że dzięki technologii można zyskać więcej wolnego czasu na sprawy prywatne. Wśród pracowników europejskich - z wspomnianą wcześniej tezą - zgodziło się 2/3 pytanych.

Na oszczędność czasu i elastyczność pracy zwraca uwagę firma Abak S.A., działająca na rynku usług księgowych, która wprowadziła w swojej firmie technologie chmurowe w celu usprawnienia pracy swoich specjalistów. Dzisiaj generowanie tego samego raportu z wykorzystaniem chmury trwa od 3 do 4 minut, co daje 10-11 minut oszczędności na jednym raporcie. Dodatkowo, elastyczny dostęp do mocy obliczeniowej w chmurze zwiększył efektywność pracy w newralgicznym dla firmy księgowej, okresie rozliczania podatków.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL