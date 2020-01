Tak przynajmniej wynika z badań „Smart Barometr, czyli Polacy i ich smartfony" przeprowadzonego na zlecenie firmy Digital Care w zeszłym roku. Z raportu wynika, że jeśli nasze telefony ulegają uszkodzeniu, to najczęściej jest to rozbity wyświetlacz, a takie wypadki przeważnie zdarzają się w... domu.

Z kolei z danych instytutu badawczego IDC wynika, że ciągu pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku sprzedano w Polsce ponad 6,75 miliona smartfonów. Te dane IDC mówią o tym jak duży jest rynek, i jak to jest możliwe, że aż 80% Polaków ma co najmniej jedno takie urządzenie, a co trzeci na co dzień korzysta przynajmniej z dwóch słuchawek.

Badanie „Smart Barometr, czyli Polacy i ich smartfony" obaliło też mit o tym, jakoby w naszym kraju królowały starsze smartfony. Aż 4/5 respondentów twierdzi, że ich urządzenia nie są starsze niż dwa lata. Wcześniej używanych telefonów pozbywamy się niechętnie – przeciętnie Polak w szufladzie ma dwa, które traktuje jako zapasowe. Jeśli zsumować smartfony używane i zalegające szuflady, to aż 62% respondentów przyznało, że ma co najmniej trzy sprawne urządzenia.

Do szuflady trafiają często urządzenia lekko uszkodzone. Okazuje się bowiem, że nawet drobna naprawa pociąga za sobą konieczność wymiany kilku elementów, a to powoduje duże koszty, które często przekraczają nawet połowę wartości nowych smartfonów o znacznie lepszych już parametrach niż te starsze.

– Najdroższa naprawa zrealizowana przez nas w 2019 roku opiewała na kwotę 3503,42 zł i dotyczyła Samsunga Note 9 Dual SIM – mówi Andrzej Pasek, członek zarządu Digital Care.

Badanie ilustruje także to jak Polacy chronią swoje smartfony na wypadek uszkodzeń. Okazuje się, że dziś mało kto nie zabezpiecza już sprzętu przed uszkodzeniem w żaden sposób. Tylko 4% użytkowników nie robi absolutnie nic. Mimo to prawie połowa klientów doświadczyła wypadku i uszkodzenia telefonu. Uśmiech na ustach wywołuje fakt, że podobnie jak nam, tak i smartfonom większość wypadków zdarza się w domu – 45%. Najczęściej jest to wyślizgnięcie się urządzenia z ręki, zalanie lub wpadnięcie do wody. Z powodu wysokich kosztów uszkodzone telefony oddała do naprawy mniej niż połowa respondentów.

Coraz wyższe ceny nowych modeli, wysokie koszty napraw i częste uszkodzenia związane ze sposobem korzystania ze smartfonów decydują o rosnącej popularności programów ochrony. Programy ochrony smartfonów dostępne m.in. u operatorów telekomunikacyjnych pozwalają zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych kosztów naprawy urządzenia, gdy ulegnie ono uszkodzeniom nieobjętym gwarancją producenta, takim jak pęknięcie wyświetlacza czy zalanie. O rosnącym zapotrzebowaniu na takie usługi świadczy fakt, że tylko ta jedna firma w ciągu ostatniego roku zrealizowała w Polsce ponad 306 000 autoryzowanych przez producentów napraw!

Okazuje się też, że miesiącami, w których Polacy zgłaszali najwięcej uszkodzeń, były lipiec i sierpień. To właśnie w wakacje nasze smartfony najbardziej narażone są na awarie. W ubiegłym roku bywały dni, w których rejestrowano nawet 1000 napraw dziennie. To zdecydowanie więcej niż w 2018 roku, kiedy liczba zgłoszeń nie przekraczała 800 urządzeń na dzień. Niezmiennie natomiast najczęstszą przyczyną zgłoszeń były mechaniczne uszkodzenia wyświetlacza. Bez zmian pozostaje także fakt, że najwięcej uszkodzeń zgłaszanych jest w Warszawie.

Badanie na zlecenie firmy Digital Care przeprowadził instytut Kantar. Przeprowadzono je on-line na reprezentacyjnej grupie 1002 osób w wieku od 18 do 60 lat.

fot. Digital Care