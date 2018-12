Polacy ufają sztucznej inteligencji

O sztucznej inteligencji słyszeli już niemal wszyscy, a dokładniej 92 proc. Polaków, ale jeszcze stosunkowo niewielka część społeczeństwa, bo zaledwie jedna czwarta, zetknęła się z tą innowacją bezpośrednio. Nie wpływa to jednak na nasze spore oczekiwania wobec sztucznej inteligencji. Aż 8 na 10 Polaków spodziewa się szerszego zastosowania sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 3 lat - wynika z najnowszego badania opinii społecznej przeprowadzonego na zlecenie IBM przez ośrodek badawczy NMS Market Research.



W naturalny sposób wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennym życiu jest najbardziej oczywiste dla młodych osób w wieku 18-24 lata, biegłych w korzystaniu z najnowszych technologii. To właśnie przedstawiciele "generacji Z" w największym stopniu przewidują rozwój sztucznej inteligencji w nadchodzących latach (88 proc.). Co ciekawe, takie odpowiedzi pojawiały się równie często wśród respondentów w wieku 55-65 lat (84 proc.). Największe korzyści płynące z zastosowania sztucznej inteligencji widzimy w branży elektronicznej (70 proc. wskazań), ogólnie rozumianym przemyśle (47 proc.), a także w przypadku rozwoju sieci społecznościowych czy internetu (35 proc.). Prawie jedna trzecia Polaków wskazuje, że sztuczna inteligencja w pozytywny sposób przyczyni się także do rozwoju medycyny.



Już teraz 4 na 10 mieszkańców Polski z chęcią widziałoby wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji jako wsparcia dla lekarzy przy wyborze skutecznego leczenia. Nasze zaufanie do sztucznej inteligencji w tym obszarze jest jednak ograniczone

i zakłada jedynie pomoc specjalistom, a nie podejmowanie niezależnych decyzji. Tylko 37 proc. Polaków powierzyłoby postawienie diagnozy sztucznej inteligencji zamiast lekarzowi, a w przypadku wyboru sposobu leczenia ta liczba jest jeszcze mniejsza (26 proc.).



Oczywiście Polacy widzą więcej korzyści płynących z rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w codziennym życiu. Jako największe ich zalety wskazują łatwiejsze wykonywanie obowiązków domowych oraz łatwiejsze podróżowanie, a także bardziej efektywną pracę.

- W Polsce i innych krajach Europy Środkowej w ciągu ostatnich trzydziestu lat zaszły olbrzymie zmiany. Efektem gigantycznego skoku w rozwoju gospodarczym jest otwartość ludzi na nowe technologie, również zastosowanie sztucznej inteligencji.

W IBM jesteśmy przekonani, że rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję pomogą polskim firmom tworzyć innowacje, pobudzą wzrost koniunktury i otworzą możliwości działania na nowych rynkach - powiedział Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny, IBM Polska i Kraje Bałtyckie.



Badanie na zlecenie IBM zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku tego roku na reprezentatywnej grupie 1521 osób w wieku 18-65 lat z Polski, Czech i Węgier. Jego celem było porównanie nastawienia mieszkańców poszczególnych krajów do sztucznej inteligencji. Okazało się, że uczestnicy badania pokładają spore nadzieje w tej innowacji, a najbardziej otwarci w kwestiach sztucznej inteligencji w naszym regionie Europy są Węgrzy. Blisko dwie trzecie przedstawicieli tej nacji ufa rozwiązaniom opartym o sztuczną inteligencję, podczas gdy wśród Czechów ten odsetek stanowi 56 proc. Najbardziej sceptyczni w tym zestawieniu okazali się Polacy (53 proc.).



Powyższe opinie w zestawieniu z wynikami wcześniejszych badań przeprowadzonych przez IBM Institute for Business Value wśród 5000 menedżerów najwyższego szczebla z całego świata pozwalają na ciekawe porównania. Raport opublikowany we wrześniu tego roku wskazuje na znaczącą zmianę w postrzeganiu sztucznej inteligencji przez liderów rynku w kontekście generowania wartości biznesowej i wzrostu przychodów. Dane udostępnione przez IBM pokazują, że 82 proc. firm i 93 proc. przedsiębiorstw o najlepszych wynikach rozważa wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji lub już to robi z myślą o zwiększeniu zysków.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL