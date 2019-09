Polaroid Lab SX-70 – drukarka do zdjęć ze smartfonu

Fani stylistyki polaroidów ucieszą się na wieść o propozycji Polaroid Originals. Urządzenie Polaroid Lab to coś więcej niż standardowa drukarka. Producent określa gadżet mianem „miniaturowej ciemni”, gdyż do przetwarzania zdjęć i stopklatek z filmów wykonanych smartfonem wykorzystywany jest tu układ wywołujący oraz chemia używana w fotolabach i ciemniach fotograficznych. Zdjęcia wykonywane są na standardowym papierze Polaroid. Urządzenie ma być kompatybilne z systemem iOS 11 i nowszymi oraz Android 7 i nowszymi.

Obsługa gadżetu wydaje się wybitnie prosta. Za pomocą aplikacji Polaroid Originals na smartfonie należy zaznaczyć wybrany obraz, a następnie telefon umieścić na platformie „ciemni” wyświetlaczem do dołu. Po uruchomieniu procesu „druku” obraz ze smartfona przenoszony jest na film i utrwalany na nim za pomocą soczewek optycznych, światła i chemii. Zdjęcie po chwili wysuwa się z urządzenia - i tu zaczyna się ulubiona część procesu fanów zdjęć Polaroid: potrząsanie fotografią, która po chwili pojawia się w całej okazałości.

Co ciekawe, w ten sposób można będzie utrwalić także pojedynczą klatkę z zapisanego na telefonie filmu. Kolejna opcja to kolaż złożony z dziewięciu wybranych fotografii. Ponadto przy użyciu specjalnej aplikacji można poprawić kadrowanie, parametry ekspozycji i nasycenie koloru wybranego do wywołania zdjęcia.

Premiera urządzenia zapowiedziana jest na październik. Cena ujawniona przez Polaroid Originals to 130 dolarów. Działanie sprzętu można podziwiać już na filmiku promującym.

fot. Polaroid Originals