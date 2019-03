Polska premiera Galaxy S10 i S10+ i S10e

Galaxy S10 został wyposażony w dynamiczny wyświetlacz AMOLED. To także pierwszy smartfon z certyfikatem HDR10+. Możliwości wyświetlacza Galaxy S10 potwierdza m.in. certyfikat wydany przed niemieckie stowarzyszenie VDE oraz badania przeprowadzone przez DisplayMate. Według tych ostatnich, wyświetlacz Galaxy S10 gwarantuje niezwykle wierne odwzorowanie barw na urządzeniu mobilnym - nawet przy silnym świetle słonecznym. Dynamiczny wyświetlacz AMOLED redukuje ponadto emisję niebieskiego światła, co potwierdza certyfikat Eye Comfort przyznany przez TÜV Rheinland.

Dynamiczny wyświetlacz AMOLED Galaxy S10 i S10+ ma także wbudowany w ekran ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, który odczytuje trójwymiarowy fizyczny kształt odcisku palca - a nie jego dwuwymiarowy obraz.

Aparat nowej generacji

Ultraszerokokątny obiektyw: Jako pierwszy w historii serii S smartfon Galaxy S10 oferuje ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia wynoszącym 123 stopnie, dorównując tym samym polu widzenia ludzkiego oka. To obiektyw do robienia zdjęć krajobrazów, czy dużych panoram.

Super Steady i rejestracja wideo wysokiej jakości: Galaxy S10 oferuje rejestrację wideo z funkcją Super Steady i cyfrową technologią stabilizacji obrazu. Super Steady umożliwia uchwycenie każdej chwili, bez względu na okoliczności. Zarówno przedni, jak i tylny aparat mogą rejestrować wideo w jakości UHD, ponadto tylny aparat jako pierwszy w branży daje możliwość nagrywania w technologii HDR10+.

Wsparcie przy robieniu zdjęć: Dzięki zastosowaniu procesora neuronowego (NPU), aparat Galaxy S10 umożliwia wykonanie profesjonalnych zdjęć gotowych do udostępnienia bez konieczności ręcznego ustawiania zaawansowanych funkcji aparatu. Zastosowanie procesora neuronowego umożliwia funkcji Scene Optimizer rozpoznawanie i dokładniejsze przetwarzanie większej gamy fotografowanych scen. Za sprawą funkcji Shot Suggestion Galaxy S10 oferuje automatyczne rekomendacje kompozycji, co pozwala uzyskać lepsze kadrowanie zdjęć.Pozostałe funkcje

Linia Galaxy S10 oferuje szereg funkcji znanych już z poprzednich generacji Galaxy S, w tym szybkie ładowanie bezprzewodowe Fast Wireless Charging 2.0, wodoodporność i pyłoszczelność klasy IP68[2], procesor nowej generacji oraz usługi Samsung takie jak, Samsung Health, czy Samsung DeX. Teraz użytkownik otrzymuje też nawet 1TBwbudowanej pamięci (dotyczy Galaxy S10+), z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD o pojemności od 512 GB do 1,5 TB.

Galaxy S10 umożliwia dostęp do nowej generacji sieci Wi-Fi 6[4], co daje priorytetowy, czterokrotnie szybszy dostęp[5] w stosunku do innych użytkowników w zatłoczonych miejscach, takich jak lotniska. Urządzenie oferuje również błyskawiczną łączność LTE, która po raz pierwszy w historii umożliwia pobieranie i przeglądania stron internetowych z prędkością do 2,0 Gbps.

Gry: Zaprojektowany z myślą o najlepszych wrażeniach podczas grania Galaxy S10 wyposażono w oprogramowanie do optymalizacji wydajności gier oraz najwyższej klasy sprzęt, w tym Dolby Atmos dla gier i układ ze specjalną komorą chłodzącą. Galaxy S10 to także pierwsze urządzenie mobilne, które zostało zoptymalizowane pod kątem gier tworzonych na platformie Unity.

Dostępność Galaxy S10 i zamówienia w przedsprzedaży

Galaxy S10e będzie dostępny w kolorach białym, czarnym, zielonym, żółtym i niebieskim.

Galaxy S10 i Galaxy S10+ w kolorach: białym, czarnym, zielonym i niebieskim.

Model Galaxy S10+ będzie dostępny również w ekskluzywnej wersji ceramicznej, w kolorach czarnym i białym z pamięcią 512 lub 1 TB.

CENY

Cena S10e to 3299 zł.

Ceny S10 zaczynają się od 3949 zł (wersja z 8GB RAM i 128GB ROM), a kończy na 4999 zł (wersja z 8GB RAM i 512 ROM)

Ceny S10+ zaczynają się od 4399 zł (wersja z 8 GB RAM i 128GB ROM), przez 5499 zł (wersja z 8GB RAM i 512 ROM). Za najdroższy model S10+ trzeba będzie zapłacić 6999 zł - to wersja 12GB RAM i 1TB ROM).

PRZYGOTOWANA OFERTA

Zainteresowani zakupem Galaxy S10, mogą nadal skorzystać z promocji Samsung Odkup. Klienci, którzy kupią telefony do 14 kwietnia i aktywują je do 28 kwietnia otrzymają kod o wartości 300 złotych. Kod zwiększa wycenę sprzedawanego starego smartfonu Samsung.

Firma Samsung przygotowała również specjalny program serwisowy Samsung Care+. Kupując Galaxy S10e, S10 oraz S10+ do 14 kwietnia i aktywując urządzenia do 28 kwietnia, konsumenci mają możliwość otrzymania 3 miesięcy ubezpieczenia wyświetlacza w modelu All Risk - nawet przypadkowe stłuczenie wyświetlacza zostanie naprawione, a klient nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych kosztów. Co więcej, klientom, którzy kupią Galaxy S10, S10+ lub S10e do 30 marca 2020 roku, Samsung oferuje wsparcie ekspertów w ramach dedykowanej infolinii oraz naprawę uszkodzeń objętych gwarancją w dwie godziny w wybranych punktach serwisowych.

Specyfikacja techniczna linii Galaxy S10