Polska premiera NETGEAR Orbi Pro SRR60

AC3000 (SRR60) to kolejny produkt z serii popularnych systemów Orbi WiFi. Sześć wysoce wydajnych anten wewnętrznych maksymalizuje prędkość i zasięg WiFi urządzenia nawet do 2,500 m2 co sprawia, że idealnie sprawdzi się ono do pracy na dużych powierzchniach.

Co ważne, innowacyjna trójzakresowa technologia SRR60 gwarantuje najwyższe możliwe prędkości Internetu nawet przy kilkunastu używanych urządzeniach jednocześnie. Dodatkowo kształtowanie wiązki typu implicit i explicit umożliwia tu inteligentną transmisję kierunkową do urządzeń bezprzewodowych, zapewniając wyższe prędkości i silniejszy sygnał. Oprócz tego router można wykorzystać jako punkt dostępowy, zaś w połączeniu z satelitami zwiększa on zasięg sieci.

Instalacja SRR60 jest łatwa i bardzo intuicyjna - bez żadnych kabli użytkownik może tu utworzyć sieć WiFi w każdym pomieszczeniu na wiele różnych sposobów. Warto wspomnieć, że urządzenie korzysta między innymi z aplikacji NETGEAR Insight, dzięki czemu konfiguracja jest tu maksymalnie uproszczona i sprowadza się do jednego etapu. Dodajmy, że NETGEAR Insight pozwala na natychmiastowe wykrywanie, konfigurowanie oraz ciągłe monitorowanie sieci wybranych punktów dostępu WiFi, przełączników i urządzeń pamięci masowej NETGEAR oraz zarządzanie nimi z dowolnego miejsca.

Na koniec warto wspomnieć, iż SRR60 wyposażony został między innymi w technologię MU-MIMO oraz 4 porty Gigabit Ethernet.