Polski akcent na MWC 2018 - myPhone i HAMMER

Modele z ekranami 18:9 mają tworzyć odrębną kategorię smartfonów typu fullscreen - z ekranami zajmującymi możliwie największą powierzchnię telefonu. Jednocześnie wzbogacą każdą z linii produktowych marek: myPhone Pocket 18x9 - budżetową i kieszonkową linię Pocket, FUN 18x9 linię dla młodzieży, a Prime 18x9 i Prime 18x9 LTE z Androidem Oreo dla nieco bardziej wymagających użytkowników. Przedstawiono również pancerny model HAMMER Energy 18x9, także z Androidem Oreo.

- Smartfony z wąskimi ramkami i ekranami w formacie 18:9 to najbliższa przyszłość. Zapewniają znacznie bardziej funkcjonalną przestrzeń roboczą, dzięki czemu korzystanie z aplikacji, czytanie dokumentów czy przeglądanie internetu jest o wiele bardziej wygodne. Co więcej, podłużne smartfony lepiej leżą w dłoni, prezentują się lepiej i robią większe wrażenie - tłumaczy Piotr Spychalski, Dyrektor Sprzedaży w mPTech. - Dzięki zastosowaniu ekranów 18:9 modele o nawet niewielkich gabarytach mogą mieć większy wyświetlacz niż duże smartfony z ekranami w klasycznych proporcjach. Przykładowo nowy myPhone Pocket 18x9 z 5-calowym ekranem ma właściwie niemal takie same wymiary jak myPhone Pocket z klasycznym ekranem 4,5 cala - dodaje Piotr Spychalski.

Wszystkie przedstawione w Barcelonie modele mają trafić do sprzedaży jeszcze w czerwcu i lipcu tego roku. Telefon myPhone FUN 18x9 ma być dostępny z systemem Android Oreo Go Edition i może być jednym z pierwszych smartfonów z tym softem na polskim rynku. Producent ma w planach również projekty specjalne i modele z LTE w obu liniach Pocket i FUN.