Polski debiut dysku SSD Viper Gaming VPN100

VPN100 to produkt gamingowej marki Viper Gaming, jednak skierowany jest on nie tylko do graczy, ale również entuzjastów technologii, twórców treści, grafików 3D czy profesjonalistów zajmujących się renderowaniem wideo. Omawiane dyski korzystają z interfejsu PCIe Gen 3 x4 z protokołem NVMe, które wyposażone są w pamięci NAND flash typu 3D TLC oraz kontroler PhisonE12, dedykowany high-endowym SSD.

Nośniki bazują na złączu M.2 i dostępne są w czterech wersjach pojemnościowych: 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB. Dwa pierwsze modele wyposażono w DRAM Cache o pojemności 512MB, podczas gdy największe pojemnościowo dyski otrzymały 1GB cache.

VPN100 osiągają prędkości odczytu/zapisu na poziomie nawet 3450/3000 MB/s oraz wydajność losowego odczytu/zapisu dochodzącą do 600K IOPS zarówno dla odczytu, jak i zapisu. Nowe dyski Patriot są więc nie tylko 5x

szybsze od nośników SATA SSD, ale i wyznaczają standardy w segmencie PCIe NVMe, gdzie mogą stawać w szranki z najwydajniejszymi rywalami i podobnie jak seria Hellfire stanowić punkt odniesienia pod względem osiągów. Dyski mają imponującą wytrzymałością. W przypadku modelu o pojemności 2 TB współczynnik TBW wynosi aż 3115 TB. Dyski wyposażone są w nowoczesne kości pamięci, dzięki czemu ich wartość MTBF to 2 000 000 godzin.

Warto także wspomnieć o specjalnym czujniku termicznym, który eliminuje ryzyko przegrzania dysku i tym samym spadków wydajności. Niską temperaturę pracy urządzenia gwarantuje zaś aluminiowy radiator z 6 żebrami termicznymi, zapewniający doskonałe rozpraszanie ciepła.

Producent udziela 3-letniej gwarancji.



Model Cena SRP



VPN100-1TBM28H 880 PLN

VPN100-512GM28H 480 PLN

VPN100-256GM28H 285 PLN