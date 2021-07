Polski rząd powołał Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

W odpowiedzi na zapotrzebowanie

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej ogłosił powstanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Na potrzeby działalności nowej organizacji, mającej walczyć z przestępczością w przestrzeni cyfrowej, założono też specjalny fundusz, na który składa się kwota ok. pół miliarda złotych. Premier zapowiada, że już wkrótce nowy organ będzie znakiem firmowym polskiej policji.

CBZC to odpowiedź rządu na rosnącą skalę cyberprzestępczości i nasilające się w ostatnim czasie ataki na systemy informatyczne. Politycy uznali, że obecna liczba policjantów zajmujących się tym zagadnieniem (ok. 350 funkcjonariuszy w całym kraju) to zdecydowanie zbyt mało.

Praca marzeń?

Organ ma ściśle współpracować z Komendą Główną Policji, ale przyszli funkcjonariusze będą objęci nieco innymi wymaganiami, niż typowi policjanci. Przede wszystkim pracownicy CBZC nie będą musieli przechodzić testów sprawnościowych; bardziej liczyć się będzie praktyczna znajomość zagadnień dotyczących cyberprzestępczości. CBZC ma przyciągnąć przyszłych pracowników bardzo atrakcyjną siatką płac – mowa tu o kwotach rzędu 10–15 tysięcy zł netto miesięcznie.

Pozostaje jeszcze kwestia terminów. Ustawa powołująca CBZC wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku, a rząd chce jak najszybciej zorganizować nową służbę. Jednostka rozpocznie pracę na pełnych obrotach w 2025 roku. Do tego czasu planowany jest jej stopniowy rozwój. Na potrzeby CBZC zostanie wybudowana odrębna siedziba, wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Budynek ma pomieścić docelowo ok. 1800 funkcjonariuszy. Dalszych szczegółów możemy spodziewać się w kolejnych tygodniach.

fot. Pixabay