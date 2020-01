Pomimo świetnych wyników Huawei spodziewa się trudnego roku

W 2020 roku Huawei chce przede wszystkim... przetrwać. Tak napisał w noworocznym oświadczeniu dla pracowników Eric Xu, prezes koncernu. Chińska firma ma za sobą trudne 12 miesięcy z powodu konfliktu z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa. Nie przeszkodziło to jednak koncernowi w osiągnięciu rekordowych przychodów 121 miliardów dolarów – co stanowi o 18% większy zysk niż w 2018 r. Jest to efekt sprzedania 240 milionów smartfonów, nie zaś – jak podkreśla Xu – 75 miliardów dolarów wsparcia, jakiego miał udzielić firmie rząd Chin.

W 2020 r. będzie jednak trudno utrzymać to tempo wzrostu. Firma będzie miała m.in. kłopoty z telefonami z serii P40, które nie uzyskają certyfikatu umożliwiającego korzystanie z usługi Google Play. Jedyną alternatywą będą więc autorskie usługi firmy. Nie może więc dziwić, że koncern spodziewa się trudniejszych czasów i chce postawić na rozbudowę własnego ekosystemu.

Xu zapowiada też utrzymanie polityki bezpieczeństwa i prywatności dla użytkowników. Prezes podkreślił w oświadczeniu, że jest to jeden z najważniejszych priorytetów, a Huawei nadal zamierza przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących na rynkach, na których działa. Wiele będzie jednak zależeć od tego, ile państw postanowi jeszcze opowiedzieć się po stronie USA w konflikcie chińsko-amerykańskim. Ostatnio Amerykanie przekonywali np. Indie do blokowania infrastruktury sieci 5G stworzonej przez Chińczyków.

Huawei deklaruje też chęć usprawnienia kadry menadżerskiej – koncern zamierza wprowadzić nowy system oceny pracowników i zwolnić w tym roku menadżerów, którzy nie osiągną zadowalających wyników. Koncern planuje także wprowadzenie oceny wydajności całych działów, co ma pomóc w stwierdzeniu, które z nich zwiększają efektywność firmy. Wyniki tych analiz mają prowadzić do zmian strukturalnych.



fot. Huawei