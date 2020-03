Pomocna apka dla chorych na cukrzycę

Opracowana przez naukowców z Uniwersytetu w Cambridge aplikacja CamAPS FX pozwala osobom zmagającym się z cukrzycą łatwiej kontrolować swój stan przy jednoczesnym automatycznym przesyłaniu wyników specjalistom. Aplikacja współpracuje z pompą insulinową i monitorem glukozy, aby automatycznie dostarczać insulinę chorym na cukrzycę typu 1.

Ta przewlekła choroba wpływa na codzienne funkcjonowanie chorych i stanowi poważne zagrożenie. Zmagające się z tym problemem osoby są przyzwyczajone do szeregu rutynowych badań – takich jak regularny pobór krwi z palca w celu weryfikacji poziomu glukozy, zastrzyki i wlewy insuliny. Dlatego też od lat naukowcy starają się opracowywać nowe sposoby na ułatwienie życia osobom z cukrzycą (ich problemy narastają szczególnie w porach nocnych, kiedy człowiek nie ma bezpośredniej kontroli nad poziomem glukozy we krwi).

Przy tworzeniu aplikacji CamAPS FX wykorzystano wnioski z 13 lat badań klinicznych prowadzonych przez prof. Romana Hovorkę i jego grupę badawczą w Wellcome-MRC Institute of Metabolic Science (Uniwersytet w Cambridge). To pierwsza na świecie aplikacja tego typu – tzw. system sztucznej trzustki – która uzyskała licencję do stosowania zarówno przez dorosłych, jak i dzieci. Mogą z niej korzystać także kobiety w ciąży i małe dzieci (od 1. roku życia).

Na razie aplikacja obsługiwana będzie tylko przez niewielką liczbę brytyjskich klinik diabetologicznych. Osoby, które chcą z niej korzystać, muszą wprowadzić do niej kilka kluczowych danych, m.in. wskazać, w której klinice się leczą. Konieczne jest też korzystanie z pompy Dana RS i monitoringu glukozy Dexcom G6. Aplikacja może też przesyłać pomiary stężenia glukozy we krwi do platformy internetowej Diasend, co umożliwi zespołowi diabetologicznemu zapewnienie bardziej spersonalizowanej opieki.

Osoby korzystające z aplikacji w ramach testów klinicznych dały jej bardzo wysokie noty. Jedna z pacjentek powiedziała, że dzięki temu programowi wzrosło jej poczucie bezpieczeństwa i zmniejszył się strach związany z ryzykiem hipoglikemii.

Naukowcy zapowiadają, że będą dalej rozwijać aplikację i dążyć do tego, by była ona dostępna globalnie i współpracowała z różnymi pompami i monitorami glukozy.

fot. Uniwersytet w Cambridge