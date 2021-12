Ponad 200 milionów skradzionych haseł trafiło do serwisu HIBP

Have I Been Pwned?

Bezpłatny serwis internetowy Have I Been Pwned (HIBP) ma chronić użytkowników przed włamaniami na ich konta. Każdy może w nim sprawdzić, czy hasła, których używa do logowania, nie znalazły się w rękach przestępców.

Baza ponad pół miliarda danych została mocno zasilona przez organy ścigania w Wielkiej Brytanii. Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) przekazała serwisowi transzę 225 milionów unikalnych haseł, które odzyskała od cyberprzestępców.

Specjalny dostęp dla FBI i NCA

Prowadzący witrynę HIBO Troy Hunt ogłosił, że wprowadził dla organów ścigania funkcję umożliwiającą bezpośrednie dodawanie odzyskanych haseł do usługi. Wyszedł on z założenia, że w trakcie śledztw prowadzonych przeciwko cyberprzestępcom agencje często przejmują obszerne listy złamanych haseł, których szybkie wprowadzenie do HIBP zwiększy bezpieczeństwo użytkowników internetu przed potencjalnym przejęciem ich kont.

Amerykańska agencja FBI i brytyjska NCA będą teraz mogły zasilać bazę serwisu, korzystając z narzędzi open source.

HIBP to serwis bezpłatny, utrzymywany między innymi z darowizn, sponsoringu i reklam.

fot. cocoparisienne – Pixabay