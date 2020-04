Ponad 50 złośliwych aplikacji w Sklepie Play

Złośliwe usługi w Sklepie Play pojawiają się regularnie.

Ostatnio specjaliści z portalu zajmującego się badaniem zabezpieczeń systemowych i zagrożeń w aplikacjach odkryli 56 programów z zaimplementowanym złośliwym oprogramowaniem. Aplikacje wykorzystane przez oszustów do umieszczenia w nich złośliwych kodów to m.in. 24 programy dla dzieci, czyli np. gry i puzzle, oraz 32 aplikacje użytku codziennego, czyli np. programy do tłumaczeń czy apki z przepisami kuchennymi. Zainfekowane aplikacje zostały pobrane ok. miliona razy na całym świecie.

Oszuści wykorzystali malware

To popularna metoda używana przez hakerów do infekowania aplikacji użytkowych. Złośliwe oprogramowanie imituje zachowania użytkownika w celu klikania przynoszących hakerom dochód reklam i banerów. Poza tym emitowane reklamy są wówczas niemożliwe do zamknięcia.

W wielu przypadkach użytkownik nawet nie wiedział, że na swoim urządzeniu ma złośliwe oprogramowanie, bo kod działał „po cichu" i program sam klikał w wyświetlane banery.

Smartfony szybko się rozładowywały

Ze względu na nieustannie prowadzone działania w tle z wykorzystaniem zainfekowanych programów właściciele smartfonów z zainstalowanymi zawirusowanymi apkami mogli zauważyć pogorszenie wydajności pracy telefonu i szybsze rozładowywanie się baterii. Złośliwe oprogramowanie, roboczo nazwane Tekya, nie pozwalało Google Play Protect na wykrycie zmian w sklonowanej zainfekowanej apce.

Zainfekowane aplikacje

Artech Helpful

Armeasure Translate

Raceinspace Astronaut

Cooking

Letmego

Hexamaster

Twmedia Downloader

Burningman

Amazingkitchen

Wego Translate

Arplanner Sketchplan

Arsketch Quickplan

Livetranslate

Calculatepro

Smart Tools Pro

Titanyan Igsaver

Digiv Weather Radar

Titan Translator

Michimocho Video Downloader

Fortuneteller Tarotreading Horo

Titan Block Flip

Mcmc Ebook Reader

Swift Jungle Translate

Happycooking

Mcmccalculator Free

Tapsmore Challenge

Yummily Healthy Recipes

Biscuitent

Aquawar

Dressup

Translator

Travel Map

Withu Translate

24h Translate

Stickman Runner Parkour

Best Translate Tool

Littlefarm

Bestcalculate Multifunction

Folding Blocks Origami Mandala

Goldencat Hillracing

Hexadom

Ichinyan Fashion

Major Cookingstar

Major Zombie

Fastdownloader

Carstiny

Stickman Warrior

Biscuit

Splashio

Translate

Unblock Car Puzzle

Delicious Recipes

Multi Translate Threeinone

Pro Translator

Snap Translate

Smart Language Translate

Best Translate

Jewel Block Puzzle2019

Magic Cuble Blast Puzzle

Imgdownloader

Instant Translate

Besttranslate

Breaktower

Spaceship

Jeśli podejrzewasz, że na Twoim urządzeniu może się znajdować się jedna z zawirusowanych aplikacji, wykonaj następujące czynności:

Odinstaluj zainfekowaną aplikację z urządzenia. Zainstaluj programy zabezpieczające, aby zapobiec przyszłym infekcjom. Zaktualizuj system operacyjny i aplikacje urządzenia do najnowszej wersji.

fot. CheckPoint,Gerd Altmann – Pixabay