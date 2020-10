Ponad ćwierć miliarda słuchaczy

Amazon i Apple daleko w tyle

Firma Spotify opublikowała raport za trzeci kwartał bieżącego roku. Liczba użytkowników serwisu sięgnęła 320 milionów miesięcznie.

Płaci co trzeci

Wśród 320 milionów aktywnych użytkowników znajdują się 144 miliony kont osób opłacających regularnie miesięczny abonament. Oznacza to wzrost rok do roku o – odpowiednio – 29 i 27 procent.

Według przedstawicieli serwisu Spotify wzrosty wynikają głównie z udanej kampani markeringowej w Indiach, a co ważniejsze, z uruchomienia platformy w Rosji (w przypadku naszego wschodniego sąsiada szefowie Spotify mówią o „jak dotąd najbardziej udanym wprowadzeniem na rynek").

Najwięksi konkurenci szwedzkiego potentata – Apple Music i Amazon Music – mają o wiele mniej subskrybentów. Na początku br. Amazon informował prawie o 55 milionach płatnych klientów; koncern Apple miał ich z kolei 60 milionów pod koniec 2019 roku.

Mimo wszystko strata

Wzrostowi liczby użytkowników towarzyszył 14-procentowy wzrost przychodów – do 1,98 miliarda euro (około 2,32 miliarda dolarów) w trzecim kwartale br. Serwis odnotował jednak stratę w wysokości 101 milionów euro (około 118 milionów dolarów). Rok wcześniej kwartał zamknięto zyskiem wynoszącym 241 milionów euro (282 milionów dolarów). Obecny rezultat wynika z faktu, że spółka Spotify usiłuje przyciągnąć nowych klientów oferując zniżki abonamentu. W związku z tym przychody w przeliczeniu na użytkownika spadły o 10 procent rok do roku (do 4,19 euro, czyli 4,92 dolara).

fot. Spotify