Ponad połowa użytkowników nie aktualizuje Windowsa

Okazuje się, że wielu użytkowników nie chce korzystać z najnowszych kompilacji Windowsa. Według statystyk zaprezentowanych przez AdDuplex praktycznie co drugi użytkownik systemu Windowsa 10 nie zaktualizował go do najnowszej wersji.

Mowa tu oczywiście o dużych aktualizacjach, a nie pomniejszych poprawkach. U większości użytkowników (50,7%) wciąż zainstalowana jest wersja 1903 z maja 2019 r., podczas gdy najnowsza jest listopadowa edycja 1906. Od chwili debiutu zyskiwała ona coraz większe grono użytkowników, jednak w ostatnim czasie statystyki nieco się odwróciły – znów wzrosła popularność starszej edycji systemu.

Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest trwająca epidemia, która zmusiła wielu ludzi do pracy zdalnej i przyciągnęła przed ekrany tych, którzy rzadziej włączali komputery. Widać to również po wzroście ruchu sieciowego.

Co ciekawe, wciąż bardzo popularna jest też wersja systemu z października 2018 r., która działa na 11,4% komputerów. To zdecydowanie niepokoi, ponieważ wydanie to zawierało błędy, które mogą prowadzić do utraty danych.

Być może dla wielu użytkowników bardziej stacjonarny tryb życia będzie dobrą okazją do tego, by wreszcie odświeżyć swoje oprogramowanie. Już na przełomie kwietnia i maja br. ma się ukazać kompilacja oznaczona numerem 2004.

fot. Microsoft