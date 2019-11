Ponte Vecchio, czyli GPU Intela

Intel zapowiedział układ graficzny na architekturze Xe, który wykorzystywać będzie technologię Foveros. GPU swoją nazwę zaczerpnął od kamiennego mostu we Florencji. Może to być nawiązanie do połączenia chip-to-chip CXL pomiędzy układami graficznymi, które ma być wykorzystane na użytek GPU Ponte Vecchio.

Będzie to pierwszy układ graficzny dla obliczeń eksaskalowych. Aż 6 GPU Xe Ponte Vecchio będzie wchodzić w skład intelowskiego projektu Aurora – pierwszego superkomputera eksaskalowego w Stanach Zjednoczonych. W planach jest wykorzystanie Ponte Vecchio także w stacjach roboczych, a nawet w komputerach dla graczy.

Więcej danych na temat projektu Aurora i samego GPU Intel ma opublikować 17 listopada br.

fot. Videocardz