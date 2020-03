Poprawione PowerToys

W ubiegłym roku Microsoft wskrzesił znany już od czasów Windowsa 95 zestaw narzędzi PowerToys. Obecnie pojawiła się jego kolejna edycja, oznaczona symbolem 0.15.1, a przeznaczona dla Windowsa 10. Została ona opublikowana niejako na raty: najpierw udostępniono wersję 0.15.0, w której poprawiono ponad 100 błędów zgłoszonych przez użytkowników poprzednich wydań; szybko jednak się okazało, że zawiera ona usterkę, więc programiści usunęli ją w ciągu kilku godzin – i efektem są PowerToys 0.15.1.

Heads up #WindowsInsiders @ClintRutkas just hit publish on PowerToys 0.15! Over 100 bug fixes and some awesome improvements! https://t.co/hDcIS2cVHm