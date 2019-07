Poprawiony Samsung Galaxy Fold już wkrótce

Samsung Galaxy Fold to pierwszy smartfon ze składanym ekranem firmowany logiem Samsunga. Telefon miał zadebiutować na rynku na przełomie kwietnia i maja, ale ostatecznie firma opóźniła jego premierę z powodu negatywnych opinii wielu recenzentów.



Egzemplarze testowe działały co prawda bardzo sprawnie, ale skarżono się na wadliwą konstrukcję, która szybko się zużywa i prowadzi do pęknięć ekranu. Problem wynikał ze zbyt dużych naprężeń powstających wokół zawiasów. Samsung uznał więc, że nie ma sensu spieszyć się z premierą wycenionego na 2 tysiące dolarów Folda i dał sobie jeszcze czas na dopracowanie urządzenia.

Wreszcie w oficjalnym komunikacie firma poinformowała o tym, że pozbawiony dawnych wad telefon zadebiutuje we wrześniu. Dodatkowy czas koncern wykorzystał przede wszystkim na wzmocnienie ekranu w okolicach zawiasu tak, by wyświetlacz mniej odkształcał się podczas ich składania. Żeby usztywnić całość, zdecydowano się też zmniejszyć nieco wolną przestrzeń, jaka powstaje między obiema częściami po złożeniu. Miejmy nadzieję, że teraz nie przyczyni się to z kolei do zwiększonej podatności ekranu na rysowanie się...

Firma zdążyła w tym czasie przygotować też nowe aplikacje zoptymalizowane pod kątem skorzystania z nietypowego wyświetlacza. Dokładana data debiutu Galaxy Folda powinna być znana do końca wakacji.