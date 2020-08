Popularna apka RSS w App Store jest teraz za darmo

Gdy musisz odłożyć na potem...

Odkładanie na później nie jest dobrą cechą. No chyba, że chodzi o kolejkę książek i artykułów do przeczytania. Wówczas magazynowanie ciekawych treści jest jak najbardziej wskazane. Do tego m.in służą czytniki RSS, z których bodaj najsłynniejszy (dla systemów iOS i macOS) można pobrać z App Store za darmo.

Wygodne kolejkowanie

Za aplikację RSS Reeder 4 do tej pory trzeba było płacić. Posiadacze iPhone'ów i iPadów musieli zapłacić za program 24 i 48 zł w przypadku komputerów przenośnych i stacjonarnych z logo Apple'a. Teraz cena zniknęła, bo zastąpił ją napis "Free".

Dlaczego Reeder 4 zasłużył sobie na miano świetnego magazynu treści "na później"? Otóż przede wszystkim w apce można zsynchronizować wszystkie podobne aplikacje, np. Reader, Fever czy FreshRSS, importując przy tym odłożone teksty zapisane w iCloud. Jeśli więc do tej pory korzystaliśmy z wielu apek, teraz można "spiąć" je w Reederze 4. I mieć w ten sposób wszelkie chomikowane treści w jednym miejscu.

Udogodnienia

Oprócz standardowych cech RSS-a, Reeder 4 wykorzystuje technologię Bionic Reading. To sposób edycji tekstu, który umożliwia lepsze skupienie się czytelnika na treści. Oprócz tego użytkownicy mogą dostosować gesty do obsługi programu tak, jak im wygodnie, spersonalizować interfejs i wybrać funkcje w menu podręcznym wyświetlanym podczas czytania artykułu.

Jak podaje producent, w apce ulepszono też skróty klawiaturowe (np. anulowanie pobierania, zamknięcie artykuły), dostosowano paski narzędzi tak, aby działały responsywnie zależnie od urządzenia, zmniejszono pamięciożerność i poprawiono wydajność programu.

fot. Apple Store