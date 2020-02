Popularność Windowsa 10 wzrasta powoli

Po zapowiedzi, że 14 stycznia 2020 r. Microsoft przestanie wspierać Windows 7, firma oczekiwała, że użytkownicy masowo przejdą na nowszy system operacyjny. Tak też się dzieje – jak zauważa w swoim najnowszym raporcie NetMarketShare – ale znacznie wolniej, niż można się było spodziewać.

NetMarketShare to firma, która śledzi wykorzystanie systemu operacyjnego (i innego oprogramowania) online. Chociaż nie bierze pod uwagę urządzeń, które nie są podłączone do internetu (lub rezygnują z jego śledzenia), to daje nam obraz tego, z jakich systemów operacyjnych użytkownicy korzystają.

Najnowszy raport NetMarketShare jest pierwszym opublikowanym po tym, jak Microsoft przestał obsługiwać system Windows 7. Pokazuje niewielki spadek udziału tego systemu w rynku – w styczniu br. z Windowsa 7 korzystało 25,6% osób, podczas gdy w grudniu 2019 r. było to 29,57%.

Analitycy uważają, że udział Windowsa 10 w rynku nieznacznie wzrósł – z 53,36% w grudniu 2019 r. do 57,08% w styczniu tego roku. Chociaż wyniki te pokazują, że wszystko zmierza we właściwym kierunku, to Microsoft jest rozczarowany zbyt powolnym tempem zmiany systemu operacyjnego.

Zjawisko to łatwo jednak wytłumaczyć. O ile indywidualny użytkownik lub właściciel małej firmy jest w stanie dość szybko i elastycznie podejść do zmiany systemu operacyjnego na nowszy, o tyle większe firmy i korporacje muszą na to przeznaczyć dużo więcej energii i czasu. Zapewne z tego wynika fakt, że z archaicznego Windowsa XP wciąż korzysta prawie 2% komputerów na świecie. Windows 7, mimo że jego popularność w ostatnich miesiącach znacznie spadła, nadal pozostaje drugim na świecie najczęściej używanym systemem operacyjnym.

Co ciekawe, macOS w zestawieniu firmy NetMarketShare nie trafił na podium: zajmuje dopiero czwarte miejsce (po Windowsie 8.1) z rynkowym udziałem 3,12%.

Dobrą wiadomością dla Microsoftu jest również to, że ulepszona przeglądarka Edge zwiększa udział w rynku: obecnie jest to 7,02% w porównaniu do 6,07% w grudniu 2019 r. Przeniesienie Microsoftu do bazy Edge na silniku Chromium okazało się więc opłacalne, choć wciąż poprawionej przeglądarce Microsoftu daleko do dominującej pozycji oferowanego przez Google Chrome'a.

Ten główny konkurent Edge'a – Chrome, również zbudowany na silniku Chromium – odnotował niewielki spadek udziału w rynku, osiągając wynik 66,93% (w poprzednim miesiącu było to 68,06%). Także przeglądarce Firefox, która jest kolejnym dużym rywalem produktu Microsoftu, zmniejszyła się liczba użytkowników: obecnie ich udział kształtuje się na poziomie 8,12%, podczas gdy pod roku koniec było to 8,27%.

fot. Kleineganz – Pixabay