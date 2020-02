Posiadacze telefonów Samsung Galaxy dostali dziś jedynki

Aplikacja Znajdź mój telefon zaczęła dziś rozsyłać do posiadaczy smartfonów Samsung Galaxy dezorientujące wiadomości. Usługa ta standardowo służy do namierzania zagubionego czy skradzionego smartfona, dziś jednak „postanowiła" wystawić posiadaczom telefonów z rodziny Galaxy jedynki. Rano użytkownicy odebrali wysłane im przez aplikację wiadomości ze słowem „jeden". Taki tytuł miało powiadomienie i taka była jego treść.

Oficjalne oświadczenie Samsung Electronics Polska przyszło dość szybko. „Powiadomienie zostało wysłane w sposób niezamierzony do ograniczonej liczby urządzeń Galaxy" – brzmi informacja od koncernu. Samsung chce uspokoić użytkowników i zapewnić, że funkcjonowanie urządzeń nie jest w żaden sposób zaburzone, a wysłana wiadomość to po prostu pomyłka. Użytkownicy powinni przyjąć to wyjaśnienie z ulgą, gdyż niektórzy w internecie informowali już o tym, że się przestraszyli i np. zmienili hasła w telefonie oraz w kontach Google.

Na amerykańskim forum wsparcia Samsunga pojawił się natomiast wpis, że wysłana do właścicieli Galaxy jedynka to po prostu efekt testów prowadzonych na smartfonach i aplikacji.

fot. Forum Samsunga