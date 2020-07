Posiadacze zegarków i opasek marki Garmin mają problem

Globalna awaria producenta marki Garmin

Od wczoraj (23 lipca) użytkownicy gadżetów Garmina mają problem z synchronizacja danych z chmurą Garmin Connect. Problemowa sytuacja wciąż trwa i wpływ na wszystkie usługi oferowane przez producenta wearables, łącznie z siecią obsługi telefonicznej i stroną internetową firmy.

Pierwsze komunikaty przedstawicieli marki Garmin informowały o krótkiej awarii związanej z konserwacją łączy. Teraz już wiadomo, że to poważna awaria, prawdopodobnie spowodowana atakiem hakerskim typu ransomware.

Brak pomysłu na rozwiązanie sytuacji

Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat proponowanego rozwiązania sprawy. Szczególny kłopot mają klienci czekający na zsynchronizowanie zaległych danych. Przerwa w działaniu forów konsumenckich i telefonicznej obsługi klienta dodatkowo utrudnia uzyskanie pomocy.

Według redakcji ZDNet doszło do ataku cybeprzestępców i usługi Garmina będą niedostępne dla użytkowników do 25 lipca.

Synchronizacja ręczna

Aby przesłać informacje z zegarka lub opaski do aplikacji zewnętrznej, takiej jak np. Strava, trzeba to zrobić ręcznie. Wystarczy podłączyć zegarek Garmina do komputera i wejść do niego, tak jakby to był dysk lub karta SD. Na komputerach Mac trzeba użyć w tym celu narzędzia Android File Transfer.

Po znalezieniu folderu Activity trzeba przewinąć w dół i znaleźć najnowszą wersję .fit. a potem przeciągnąć żądane pliki do komputera. Usługi takie jak Strava na podstawie pliku .fit wygenerują pełną aktywność, identyczną z tym, co byłoby widoczne w apce Garmina.

fot. Twitter