Posprzątają za Was

Wreszcie u nas

W IV kwartale br. na polskim rynku odbędzie się premiera aplikacji popularnej w Szwajcarii, Francji oraz Luksemburgu. To Batmaid – program służący do zatrudniania ekip sprzątających. Jego autorzy zdecydowali się wejść na nasz rynek, ponieważ dostrzegają tu potencjał. Według nich Polacy są otwarci na nowości. Czy tak jest? O tym przekonamy się wkrótce.

Do generalnych porządków i nie tylko

Program ma ułatwić zamawianie usług sprzątania, zarówno w zakresie zwykłych porządków, jak i tych bardziej wymagających (np. po zakończonym remoncie). Zamówić można także sprzątanie po imprezie albo przed opuszczeniem wynajmowanego mieszkania. Do tej pory Batmaid był popularny głównie w Szwajcarii, gdzie skorzystało z niego już 55 tys. osób. Użytkownicy doceniają aplikację przede wszystkim ze względu na wygodę obsługi. Wystarczy kilka kliknięć, by zamówić ekipę sprzątającą.

Za darmo na iOS-a oraz Androida

Aplikację będzie można bezpłatnie pobrać na urządzenia z Androidem oraz iOS-em. Na początku z programu skorzystają mieszkańcy stolicy. Po zainstalowaniu należy wybrać adres, dzień, godzinę oraz częstotliwość sprzątania. Trzeba jeszcze podać dane do płatności, a następnie.... rozsiąść się wygodnie i zrelaksować, ponieważ profesjonalna ekipa sprzątająca zajmie się resztą. Polski oddział zachęca również firmy oraz osoby zajmujące się sprzątaniem do podjęcia współpracy. Umowa z Batmaidem nie zmusza do rezygnowanie z dotychczasowych zobowiązań, ponieważ daje możliwość wyboru godzin, miejsca i czasu pracy.

fot. Batmaid