Potężna aktualizacja Radeon Software

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition uwalnia potencjał kart graficznych AMD Radeon przynosząc w porównaniu do zeszłego roku nawet o 15% wyższą średnią wydajność w niektórych spośród najważniejszych współczesnych gier. Edycja 2019 umożliwia transmisję strumieniową gier i wideo z komputera na sprzęt mobilny i jest pierwszym rozwiązaniem AMD zaprojektowanym, aby umożliwić uzyskanie jakości transmisji typowej dla PC na samodzielnych zestawach wirtualnej rzeczywistości (VR), co pozwoli uzyskać niesamowite doznania na milionach takich urządzeń.

Oto najważniejsze nowe funkcje i ulepszenia w pakiecie AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition:

- Transmisja (streaming) z PC do VR i mobilnych urządzeń: funkcja AMD Radeon ReLive w połączeniu z nową wersją mobilnej aplikacji AMD Link oraz dedykowanym aplikacjom VR pozwala teraz transmitować wideo i gry z komputera na samodzielne zestawy VR, a także na szeroki wybór urządzeń z systemami Android i iOS za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi2. Ta nowa funkcjonalność zapewnia działanie z typową dla PC jakością i niskimi opóźnieniami na sprzęcie mobilnym i samodzielnych zestawach VR, co przekłada się na olśniewające kolory i super ostry obraz.

- Natychmiastowe powtórki z poziomu gry: funkcja AMD Radeon ReLive, która służy graczom do przechwytywania, transmitowania i udostępniania najlepszych momentów z gry, teraz pozwala im rozkoszować się ich zwycięstwami natychmiastowo poprzez podgląd ostatnich od 5 do 30 sekund w trybie picture-in-picture albo poprzez tworzenie plików GIF o długości od 5 do 30 sekund bez wychodzenia z gry. Ponadto nowy edytor zapewnia więcej narzędzi do obróbki, dzięki czemu umożliwia edycję strumienia wideo i nagrań, a także wprowadza więcej możliwości w tworzeniu nakładek do transmisji.

- Potężne narzędzia do optymalizacji działania kart AMD Radeon : nowe, ulepszone, przyjazne w użyciu narzędzia, które upraszczają konfigurację rozgrywki i systemu:

Radeon Game Advisor: to nowe intuicyjne i "czarodziejskie" narzędzie, które pozwala graczom przejść proces ulepszenia rozgrywki, aby uzyskać optymalną kombinację płynności animacji i jakości obrazu.

Radeon Settings Advisor: automatycznie rekomenduje ustawienia systemowe i wyświetlania do uzyskania optymalnej jakości z gry, które można zaaplikować jednym kliknięciem.

Upgrade Advisor: określa, czy komputer spełnia minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe gry i w razie potrzeby sugeruje potencjalne opcje modernizacji o procesory i/lub karty graficzne AMD.

- Ulepszona aplikacja AMD Link: bezpłatna mobilna aplikacja AMD Link ma teraz usprawniony interfejs, nowe funkcje aktualizacji sterownika, ulepszoną obsługę galerii Radeon ReLive i po raz pierwszy możliwość stosowania komend głosowych do obsługi funkcji Radeon ReLive i pomiarów wydajności.

- Lepsza wydajność i zarządzanie energią: technologia AMD Radeon WattMan umożliwia teraz 1 kliknięciem automatyczne podkręcanie układu graficznego i pamięci, a także automatyczne obniżanie woltażu z jakim pracuje GPU. Odświeżone narzędzie AMD Radeon Chill pozwala teraz w wybranych grach zaoszczędzić nawet 20% energii więcej.

- Płynna i responsywna rozgrywka: ulepszona technologia AMD Radeon FreeSync 2 HDR zapewnia automatyczne mapowanie tonalne pozwalając uzyskać zarówno niezwykły kontrast jak i widoczność detali na wyświetlaczach obsługujących FreeSync. Ponadto funkcja AMD Virtual Super Resolution obsługuje teraz ultra-szerokie ekrany o proporcjach 21x9.

- Monitorowanie, nagrywanie i dostosowywanie ustawień bez wychodzenia z gry: ulepszony panel Radeon Overlay umożliwia użytkownikom dostęp do systemu pomiarów wydajności na ekranie, a teraz uwzględnia też kontrolę nad technologiami AMD Radeon WattMan, Enhanced Sync i Game Advisor. Nowa wersja pakietu zapewnia ponadto dostęp do ekosystemu AMD Radeon Software za pomocą jednego kliknięcia, w tym monitorowania wydajności czy funkcji Radeon ReLive, Radeon Chill, Frame Rate Target Control (FRTC), Radeon FreeSync i ustawień koloru.

Pakiet AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition jest już dostępny na stronie producenta.