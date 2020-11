Potężny wyciek danych z Hotels.com

Na wczasy

Właściciel platformy Hotels.com poinformował o wycieku danych milionów klientów. Serwis to jedna z najpopularniejszych platform umożliwiających rezerwację pokoi hotelowych oraz apartamentów w ponad 200 krajach. Jak poinformował serwis, dane które trafiły do sieci to rekordy zawierające nazwiska, numery kart płatniczych oraz szczegóły wykonanych za ich pośrednictwem rezerwacji.

Powrót do przeszłości

Głównym winnym wycieku jest Website Planet, właściciel Hotels.com, ale także równocześnie platformy Booking. Zdarzenie mogło dotyczyć aż 10 milionów użytkowników. Wiadomo, że rekordy w odnalezionej bazie danych pochodziły nawet z 2013 roku.

Na razie trudno jednak powiedzieć, kiedy trafiły do sieci (niewykluczone, że jest to już dość stara sprawa) i jak wielu użytkowników mogło uzyskać do nich dostęp w tym okresie. Wyciek zostanie dokładniej zbadany w najbliższym czasie.

fot. Hotels.com