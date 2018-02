Poważna luka w Skypie - na razie nie ma jej jak załatać

Błąd polega na możliwości podmienienia pliku DLL, co w konsekwencji może sprawić, że każdy użytkownik komputera będzie w stanie uzyskać najwyższe uprawnienia systemowe.

Luka została zgłoszona do administratorów aplikacji już kilka miesięcy temu, jednak jak twierdzą, nie są oni w stanie usunąć go od razu, ponieważ wymagałoby to zbyt dużej ingerencji w kod. Dziura zostanie więc załatana dopiero przy okazji kolejnej dużej aktualizacji programu.

Do tego czasu, wszystkim użytkownikom Skype'a zaleca się udostępnianie własnego komputera tylko zaufanym osobom. Co ciekawe, luka występuje także w innych systemach operacyjnych, takich jak Linuks czy macOS.