Powoli ruszają prace nad standardem Wi-Fi 7

Stosunkowo niedawno pojawił się nowy standard sieci bezprzewodowych: sieć Wi-Fi 6. Jest to tak naprawdę modyfikacja poprzedniej wersji tej technologii, która dzięki zagęszczeniu modulacji zapewnia o 35% lepszą prędkość. Wi-Fi 6 pozostanie jednak kompatybilna ze starszymi wersjami standardu. Choć nowa sieć nie stała się jeszcze powszechna, Qualcomm już myśli o kolejnym kroku - uruchomieniu Wi-Fi 7.



Oczywiście jest to kwestia dość dalekiej przyszłości. Serwis CNET podaje, że nowa technologia pojawi się dopiero ok. 2024 roku. Na razie wciąż trwa certyfikacja urządzeń zgodnych z planowanym standardem. „Siódemka" będzie mogła zapewnić transmisję danych na poziomie 30 Gbps - taki jest przynajmniej warunek autoryzacji projektu, który został zapisany we wniosku projektowym. Nie każdy bowiem standard otrzymuje od razu etykietę nowego (częściej jest uważany za aktualizację) i nazwę Wi-Fi od zajmującego się tym konsorcjum.



Wcześniej - w 2022 r. - Qualcomm planuje wprowadzić aktualizację standardu Wi-Fi 6. Dotychczasowe testy pokazują, że możliwe jest osiągnięcie maksymalnej prędkości rzędu 1,3 Gbps. To pokazuje, że inżynierowie amerykańskiej firmy stawiają sobie na najbliższe lata ambitne zadanie. Planują również skupić się na eliminacji opóźnień w komunikacji, co jest szczególnie istotne np. w grach.



Możliwe też, że do tego czasu Stany Zjednoczone i kraje europejskie zezwolą na wprowadzenie pasma 6 GHz (obecnie obowiązują częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz). Problem polega na tym, że pasmo to jest już używane w niektórych lokalizacjach przez firmy telekomunikacyjne, więc jego uruchomienie będzie wymagało dokładnego planowania, by uniknąć zakłóceń. Zapowiada się więc, że jeśli chodzi o losy sieci bezprzewodowych czekają nas interesujące lata.

