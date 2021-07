Powracają głośniki na szyję

Na potrzeby home office

Firma Sony zapowiedziała we wtorek nowe głośniki, które przypominają urządzenie SRS-WS1. Model ten trafił do sprzedaży kilka lat temu. Były to głośniki przenośne skrzyżowane ze słuchawkami; dało się je powiesić na szyi. Całość przypominała poduszkę podróżną do samolotu.

Japończycy postanowił powrócić do tego pomysłu i nieco go odświeżyć. Gadżet ma się przydać zwłaszcza osobom pracującym zdalnie, które noszą słuchawki kilka godzin dziennie. Nie dla wszystkich jest to komfortowe, szczególnie gdy się pracuje w domu z dziećmi. Odcięcie od świata zewnętrznego poprzez założenie słuchawek niekoniecznie jest wówczas dobrym pomysłem. Niektórzy po dłuższym czasie spędzonym z założonymi słuchawkami narzekają też na ból głowy lub uszu. Używanie głośnikosłuchawek nie wiąże się z takimi konsekwencjami.

Grafitowe czy białe?

Nowy model SRS-NB10 ma trafić do sprzedaży we wrześniu i będzie kosztował 150 dolarów. Sprzęt ma pracować po naładowaniu 20 godzin. Głośniki są odpowiednio nakierowane – tak, że osobom przebywającym w tym samym pokoju nie będzie przeszkadzał dźwięk. W urządzenie wbudowano dwa mikrofony, które niwelują echo oraz szumy, co ma sprawić, że nasi rozmówcy będą nas jeszcze lepiej słyszeli.

Nowe głośniki potrafią się łączyć równocześnie z dwoma urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth, umożliwiając przełączanie się między odbiornikami w razie potrzeby. Model SRS-NB10 jest wodoodporny i będzie oferowany w dwóch kolorach – grafitowym oraz białym.

fot. Sony