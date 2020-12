Powstaje Ransomware Task Force

Nie na własną rękę

Dziewiętnaście przedsiębiorstw technologicznych, firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem i organizacji non-profit utworzyło koalicję, która ma zająć się neutralizacją zagrożeń związanych z oprogramowaniem typu ransomware.

Narzędzia i standardy

Grupa nosząca nazwę Ransomware Task Force (RTF) zamierza skoncentrować się na istniejących już narzędziach do zwalczania oprogramowania szantażującego, wskazać luki, przez które talie oprogramowanie przenika do systemów informatycznych oraz wypracować wspólne metody postępowania w przypadku, gdy dojdzie do ataku typu ransomware. Mechanizmy takie miałyby zastąpić indywidualne porady otrzymywane od firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem.

Na liście członków RTF znaleźli się m.in. Microsoft i McAfee. Pełny zestaw koalicjantów przedstawiono na stronie organizacji Institute for Security and Technology. Oficjalna witryna Ransomware Task Force zostanie uruchomiona w styczniu 2021 roku.

fot. Mohamed Hassan – Pixabay