Powstaje alternatywa dla Facebooka i Twittera?

Brak finansowania działalności z reklam ma wpłynąć na większy obiektywizm nowego portalu społecznościowego – WT:Social – i jakość publikowanych w nim treści. Źródłem jego utrzymania mają być darowizny użytkowników.

Pomysłodawcą portalu jest Jimmy Wales, współzałożyciel Wikipedii. WT:Social ma być platformą wymiany wiadomości, dzielenia się ciekawymi informacjami, a docelowo alternatywą dla Facebooka i Twittera. W wyjaśnieniach dla „Financial Times" Wales stwierdził, że utrzymywanie się przez wiodące portale z przychodów z reklam prowadzi do propagowania treści o niskiej jakości.

Na WT:Social ma być inaczej. Różnica będzie widoczna już chociażby w sposobie wyświetlania treści: jako pierwsze nie będą pokazywane linki o największej oglądalności lub popularności (wyrażonej w komentarzach i polubieniach) – jak jest na Facebooku i Twitterze – ale informacje najświeższe.

Każdy będzie miał możliwość dołączenia do WT:Social, w tej chwili jednak można albo zapisać się na listę oczekujących, albo wesprzeć inicjatywę dotacją i zaprosić przyjaciół. W ciągu miesiąca portal zyskał 50 000 użytkowników, ale oczywiście ambicją twórców jest przyciągnięcie milionów osób do społeczności zbudowanej na innych zasadach, niż robią to wiodące platformy.

fot. geralt – Pixabay