Powstaje kabel sterujący odtwarzaczem

Kabel posłuży do sterowania odtwarzaniem dźwięku.

Google pracuje właśnie nad prototypowym przewodem słuchawkowym, który jest w stanie reagować na dotyk i przekładać gesty wykonywane przez użytkownika na polecenia sterujące odtwarzaczem dźwięku. Przykładowo pojedyncze dotknięcie skutkuje uruchomieniem bądź wstrzymaniem odtwarzania, szybkie dwukrotne dotknięcie to polecenie przejścia do następnej ścieżki, przesuwanie palcami po przewodzie lub obracanie go w palcach służy do kontrolowania głośności itp.

Na liście gestów jest jeszcze więcej pozycji, np. potrząsanie, skręcanie lub szczypanie przewodu. Wbudowane w kabel światłowody sygnalizują, jaką operację wykonuje użytkownik.

Inteligentne ubranie

Przedstawiciele Google'a po raz pierwszy przedstawili prototyp inteligentnego przewodu w San Francisco na początku tego roku – w czasie konferencji poświęconej sztucznej inteligencji. Oplot metalowego rdzenia, odpowiedzialnego za przekazywanie sygnałów elektrycznych do odtwarzacza, składa się z trzech lub więcej warstw materiału (bawełny lub innej tkaniny), w którym umieszczone są elektrody. Mają one postać cienkich przewodów ułożonych w kształt spirali. Alex Olwal, pracownik działu Google Research, nazywa taką strukturę „helikalną matrycą czujnikową" (Helical Sensing Matrix, HSM).

Szczypanie, dotykanie lub zwijanie przewodu aktywuje zestaw elektrod; pozwala to śledzić ruchy wykonywane przez użytkownika. Dostarczane są przy tym informacje o tym, w jakim miejscu dotknięto przewodu, jak długo go naciskano, z jaką siłą to robiono i jaki wykonano ruch.

HSM ma przewagę nad klasycznymi czujnikami pojemnościowymi, które pozwoliłyby zbudować przewód wykrywający tylko podstawowe gesty, takie jak dotknięcie czy stopniowany nacisk. Matryca helikalna daje dużo większe pole do popisu.

Prototypowy przewód słuchawkowy został przetestowany z udziałem 12 uczestników. Dokładność interpretacji wykonywanych przez nich gestów wyniosła 94%.

fot. Google