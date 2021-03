Powstaje płatna wersja Wikipedii

Wikimedia Enterprise – komercyjna twarz Wikipedii

Wikipedia czym jest, każdy wie. Przyzwyczailiśmy się do odruchowego sprawdzania informacji w jej zasobach – głównie dzięki temu, że linki do niej i fragmenty treści są podpowiadane przez wyszukiwarkę Google. I chyba nikt by nie wymyślił, że za dostęp do niej można by płacić. A jednak – twórcy Wikipedii rozmawiają z korporacjami sektora IT o specjalnej, komercyjnej wersji encyklopedii.

Wygodnie podana baza wiedzy za opłatą

Wikimedia Enterprise, czyli nowa propozycja fundacji, skierowana do dużych firm, ma być usługą sprzedaży i wydajnego dostarczania treści Wikipedii bezpośrednio do internetowych i technologicznych potentatów. Nowa spółka zależna fundacji Wikimedia LLC już prowadzi rozmowy z przedstawicielami big techu. Umowy być może będą podpisywane już w czerwcu tego roku.

Jak stwierdził Lane Becker, dyrektor fundacji, który wraz z zespołem rozwija nowy projekt, pomysł na Wikimedię Enterprise pojawił się po tym, jak fundacja przyznała wreszcie, że znaczącą grupą użytkowników Wikipedii są podmioty komercyjne. Pozyskują one na bieżąco jej treści, korzystając między innymi z udostępnianych przez Wikipedię „migawek", czyli informacji o tym, co nowego pojawiło się w encyklopedii w ostatnich dwóch tygodniach.

Korporacje dotychczas importowały treści z Wikipedii na swoje platformy samodzielnie, angażując w to całe zespoły pracowników. Integracja i formatowanie takich ilości informacji jest ogromną i kosztowną pracą. I to właśnie ma zmienić Wikimedia Enterprise. Firmy płacące za tę usługę uzyskają dostosowane do swoich wymagań kompleksowe zestawy danych w kompatybilnym formacie.

Komercyjna obsługa

W ramach wersji Enterprise działać ma także typowo biznesowy system obsługi klienta, obejmujący na przykład: udostępnienie numeru telefonicznego do bieżącego kontaktu, gwarancję określonych prędkości dostarczania danych czy usługi ekspertów, którzy będą rozwiązywać usterki techniczne.

Przełomem jest też wybór firmy hostującej treści dla Wikimedii Enterprise – Amazon Web Services. To kolejne odejście od idei wolnego oprogramowania.

Nadal skorzystamy bezpłatnie

Przeciętni użytkownicy Wikipedii wciąż będą mieli do niej darmowy dostęp. Nie wiadomo jeszcze, jak na informację o zmianach zareagują rzesze wolontariuszy bezpłatnie współpracujących z fundacją, dotychczas szczycącą się działalnością non-profit.

Więcej o nowym pomyśle Wikipedii można przeczytać tutaj.

fot. Unsplash