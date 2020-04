Powstał smartfon, jakiego jeszcze nie było

Powstał budżetowy smartfon, którego nie śledzi żadna korporacja.

Fairphone to holenderska firma, której celem jest opracowanie takich telefonów, których produkcja w jak najmniejszym stopniu będzie oddziaływała na środowisko. Jej wyroby mają przeciętne parametry oraz wymienne nie tylko baterie, ale też inne podzespoły.

W opakowaniu sprzedażowym dostarczany jest nawet specjalny śrubokręt, pozwalający nas samodzielne rozkręcenie urządzenia i wymianę podzespołów, które są w ciągłej sprzedaży online. Wszystko po to, by w razie awarii nie wyrzucać starego urządzania, ale móc je naprawić.

Szef przedsiębiorstwa Bas van Abel mówi, że są to najnudniejsze na rynku telefony, ale spełniające wymagania większości użytkowników. Faktem jest, że swoim designem urządzenie na pewno nie wzbudzi zachwytu miłośników gadżetów.

Bez Google'a

Z kolei /e/ to powstający we Francji na zasadach open source system operacyjny. Zaprojektowany jest w ten sposób, by pracował z Androidem, ale na smartfonie pozbawionym systemu Google'a. Twórcy /e/ zakładają, że telefon ma nie wysyłać do żadnej firmy naszych zdjęć, kontaktów, lokalizacji itp. Android bez Google'a został pozbawiony wielu fragmentów kodu, które odpowiadały za wysyłanie informacji na zdalne serwery. Chętnym do jego instalacji udostępniany jest bezpłatnie.

Obecnie dostarczana jest jeszcze jego wersja beta, ale jak poinformował nas Gaël Duval, pomysłodawca systemu, kończy się opracowywanie ostatecznej wersji /e/.

Bezpieczny dla środowiska i wygodny dla właściciela

Fairphone 3 miał swój debiut we wrześniu ubiegłego roku. Teraz razem z systemem operacyjnym /e/ jest pierwszym produktem tego typu na świecie, którego twórcy do takiego stopnia uwzględniają ochronę środowiska, a jego oprogramowanie – łącznie z aplikacjami – dba o prywatność użytkownika.

– Chcemy, aby ludzie dłużej używali swoich telefonów, a oprogramowanie open source pomoże nam zwiększyć ich żywotność, umożliwiając aktualizacje oprogramowania przez wiele lat – podkreśla Eva Gouwens z Fairphone.

Fairphone 3 z OS /e/ na pokładzie będzie można kupić już 6 maja br. w sklepie internetowym. Będzie kosztować 479,90 euro i ma być dostępny w całej Europie. Jak pokazują badania, urządzeniem takim może być zainteresowanych ok. 5% użytkowników telefonii mobilnej.

fot. Fairphone