Powstało krzesło do komputera dla miłośników siedzenia po turecku

Specyficzny mebel do komputera

Wszyscy, którzy lubią spędzać czas przy biurku w nietypowych pozach, powinni zapoznać się z ofertą firmy Health by Design. Sprzedaje ona właśnie krzesło dla tych, którzy lubią siedzieć przed komputerem po turecku – to Soul Seat.

Ta powszechnie lubiana pozycja siedząca jest preferowana przez wiele osób podczas nie tylko medytacji, ale też wykonywania innych czynności – oglądania seriali, pisania raportów czy jakiejkolwiek pracy przy komputerze lub biurku. Nogi skrzyżowane na zwykłym krześle lub fotelu mogą po pewnym czasie powodować przykre dolegliwości: ograniczenie krążenia, bóle kręgosłupa bądź skurcze w łydkach. Można jednak to zmienić i siedzieć przed komputerem po turecku w zdrowy sposób. Wystarczy do tego odpowiednio dostosowany mebel.

Zdrowa postawa przy biurku

Pracownicy firmy Health by Design wyjaśniają, że opracowany przez nich stołek poprawia postawę, ponieważ zaprojektowany jest tak, by podczas siedzenia ze skrzyżowanymi nogami dostosowywać pozycję ciała do biurka. Mebel przechyla miednicę do przodu, otwiera biodra, a co za tym idzie pozwala na ustawienie kręgosłupa w wygodnej, naturalnej pozycji.

Krzesło składa się z górnej części, która ma regulowaną wysokość, zależnie od potrzeb użytkownika. Samodzielne dostosowanie tych parametrów siedzenia wpływa na prostą postawę. Dolna część krzesła umożliwia natomiast ułożenie nóg w pozycji skrzyżowanej. Do tego dochodzi odczepiana podstawa.

Projekt krzesła Soul Seat stworzył Pack Matthews, założyciel firmy Health by Design. Mężczyzna podjął się jego opracowania, ponieważ sam był sfrustrowany tym, że siedzenie na tradycyjnych krzesłach jest dla niego niewygodne, a czasem wręcz sprawia mu ból. Nie podobało mu się to, że nie może dogodnie zmieniać pozycji podczas pracy przy biurku. Skupił się więc na projekcie krzesła, które będzie spełniało warunki komfortu i ergonomii pracy.

Teraz twórca Soul Seat unika siedzenia w jednej pozycji przez zbyt długi czas, a brak podparcia pleców w krześle wymusza na nim automatyczne dostosowanie się do zasad grawitacji.

Pierwsi klienci donoszą ponoć o dobroczynnym wpływie Soul Seat na ich przyzwyczajenia w kwestii siedzenia przy biurku. W ofercie firmy Health by Design znaleźć można wiele artykułów wspomagających prawidłową postawę i utrzymanie lepszego, zdrowszego stylu życia.

fot. Health by Design