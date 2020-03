Powstaną komórkowe połączenia satelitarne

Stworzenie sieci satelitów, które będą się poruszać dookoła Ziemi, zapewniając dostęp do internetu i możliwość prowadzenia rozmów w każdym zakątku naszego globu, jest realne. Szybki postęp technologiczny sprawia, że już za dwa lata mają być możliwe pierwsze tego typu połączenia.

Telefony satelitarne istnieją już od dziesięcioleci, ale są drogie, poza tym ich niewygodny kształt utrudniałby ich codzienne użytkowanie. Kilka firm pracuje nad rozwiązaniem tego problemu, budując sputniki, które mogą się łączyć się zwykłymi telefonami komórkowymi i zapewniać szerokopasmową transmisję danych w dowolnym miejscu na ziemi.

W ciągu najbliższych dwóch lat firma Lynk zajmująca się tą technologią planuje stworzyć konstelację satelitów wielkości pudełka na buty, które będą działać jako orbitujące wieże komórkowe. Każdy z nich użyje zmodyfikowanej wersji oprogramowania naziemnej wieży komórkowej, która koryguje takie kwestie jak przesunięcie częstotliwości Dopplera spowodowane szybkim przelotem orbitera nad głową oraz opóźnieniem wysłania sygnału w kosmos i z powrotem. Satelity działają na stosunkowo niskiej częstotliwości w porównaniu do innych obiektów kosmicznych, co oznacza, że mogą one użyć części widma wykorzystywanego przez telefony komórkowe na ziemi.

Lynk może stworzyć funkcjonalną sieć komórek satelitarnych już w 2022 r. Początkowo jednak nie zapewni globalnego zasięgu przez całą dobę. Gdy na sieć będzie się składało tylko kilkadziesiąt urządzeń, będą one w stanie komunikować się z użytkownikami co ok. 90 minut i zapewniać zaledwie kilka godzin łączności dziennie. W miarę dodawania kolejnych satelitów do systemu zasięg będzie się poprawiał. Jednak dla obszarów, gdzie ok. 2 mld ludzi żyje bez łączności komórkowej, to i tak bardzo duża zmiana.

Nieco odmienną koncepcję komórkowych połączeń satelitarnych ma firma AST & Science. System AST będzie się składał z dziesiątek małych satelitów wielkości pizzy, latających w formacji, którą będzie zarządzał duży sputnik kontrolny. Różne wersje satelitów w systemie AST mają się komunikować ze sobą za pośrednictwem Wi-Fi lub podobnego protokołu bezprzewodowego. W rezultacie ma powstać wielka, masywna antena, ponieważ wszystkie latające urządzenia będą się ze sobą łączyć.

Pomysł na wykorzystanie satelitów do połączeń przez naziemne telefony komórkowe nie jest nowy i liczy sobie co najmniej 20 lat. Jednak szybko spadające koszty dostępu do przestrzeni kosmicznej – dzięki rakietom wielokrotnego użytku – a także miniaturyzacja kluczowych technologii powodują, że kosmiczne sieci komórkowe mogą stać się w końcu opłacalne.

fot. Pixaline – Pixabay