Powstanie Instagram dla dzieci?

Instagram najgroźniejszą aplikacją dla nieletnich

Wczoraj (15 kwietnia) grupa łącznie ponad 100 organizacji i ekspertów skierowała do Facebooka list wyrażający sprzeciw wobec nowego pomysłu właściciela największych mediów społecznościowych. A pomysł ten przewiduje – jak doniósł w zeszłym miesiącu portal Buzz Feed News – wprowadzenie wersji Instagrama dla osób poniżej 13. roku życia.

Instagram wpływa na psychikę najmłodszych

Eksperci podkreślają negatywny wpływ mediów społecznościowych na samopoczucie młodych ludzi. Jak pokazały badania, szczególnie oddziałuje na nie Instagram, gdzie z założenia użytkownicy udostępniają zdjęcia, a zatem koncentrują się na wyglądzie. Może to przynieść katastrofalne skutki w życiu młodszych użytkowników, którzy dopiero są na etapie odkrywania swojej tożsamości i budowania poczucia własnej wartości.

Możliwość korzystania z Instagrama przez dzieci budzi też obawy ekspertów o ochronę prywatności i manipulację najmłodszymi poprzez przekazy komercyjne. Tym bardziej że już teraz Instagram ma wielu użytkowników, którzy nie ukończyli jeszcze wymaganego na platformie 13. roku życia (podali fałszywe dane zakładając konto), i oni na pewno nie przejdą do wersji dla młodszych. A to oznacza, że korzystałyby z niej po prostu dzieci.

Kto mnie polubi(ł)

Pomysłem Facebooka przerażeni są eksperci zajmujący się zdrowiem psychicznym najmłodszych. W liście podkreślają, że narazi to dzieci na wielkie ryzyko. Choć firma zapewnia, że „dziecięca" wersja Facebooka nie będzie zawierała reklam, to specjaliści obawiają się, że powstanie nowego uzależniającego medium dla tak młodych użytkowników zwiększy ich problemy psychiczne. Podkreślają, że czas szkoły podstawowej to okres budowania kompetencji społecznych i poczucia własnej wartości oraz nauki myślenia abstrakcyjnego. Bardzo młodzi użytkownicy nie są więc jeszcze gotowi do zmierzenia się z wyzwaniami psychologicznymi, jakie stwarzają media społecznościowe. To między innymi strach przed utratą kontaktu z innymi i pragnienie aprobaty rówieśników, które wiedzie do ciągłego sprawdzania swoich urządzeń i maniakalnego wrzucania zdjęć na Instagram.

Innym sygnalizowanym problemem jest seksualizacja autoprezentacji coraz młodszych osób w mediach społecznościowych. Dziecięcy użytkownicy będą też dużo łatwiejsi do przewidzenia dla algorytmów, które mogą manipulować ich decyzjami dotyczącymi ruchu na platformie.

Eksperci podkreślają, że Facebook nie ma wystarczających narzędzi, by zapobiec wszystkim potencjalnym zagrożeniom, jakie mogą się pojawić po realizacji pomysłu opracowania Instagrama dla najmłodszych. Na zakończenie swojego listu wyrazili chęć podjęcia dyskusji z firmą w tej kontrowersyjnej sprawie.

Fot. ijmaki – Pixabay