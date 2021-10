Powstanie nowa waluta cyfrowa?

Innowacje w płatnościach

Bank Rezerwy Nowej Zelandii (Reserve Bank of New Zealand, RBNZ) opublikował w zeszłym tygodniu raport na temat przyszłości pieniądza. Wyraźne zmiany nawyków konsumenckich spowodowały, że kraj ten rozważa stworzenie własnej waluty cyfrowej. Wyraźnie bowiem wzrasta w nim liczba transakcji cyfrowych, a spada wykorzystanie gotówki (w 2019 roku było to tylko 19% transakcji).

Coraz częściej mieszkańcy używają aplikacji płatniczych, portfeli cyfrowych i innych technologii, żeby płacić za zakupy. Cyfrowym pieniądzem, który jest brany pod uwagę jako oficjalna waluta Nowej Zelandii, są stablecoiny.

Nowa Zelandia nie jest jedynym krajem, który zastanawia się nad taką możliwością. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, wiele światowych banków analizuje zalety i wady wprowadzenia cyfrowych walut banku centralnego (CBDC).

fot. Elena Mozhvilo – Unsplash